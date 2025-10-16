主なポイントは、MA曲線が水平線に変化し、DPO曲線が終値からゼロ水準またはMA曲線までの距離を表すことである。

Raymond Cloudy Day For EAは、レイモンドがMT5プラットフォーム用に開発した画期的なトレーディングツールです。この革新的なインジケーターは、最先端の計算方法と高度なアルゴリズムを統合し、従来のピボット・ポイントを凌駕して、比類のない精度で取引戦略を強化します。