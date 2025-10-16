無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Risk reward box - MetaTrader 5のためのインディケータ
このインジケータは、古いローソク足の高値、安値に基づいて、開いたチャートに自動的にリスク/リワードボックスを作成します。https://www.mql5.com/ja/code/31048。
サイズや価格はドラッグで簡単に変更できます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/50669
