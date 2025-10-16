CodeBaseSections
Risk reward box - indicateur pour MetaTrader 5

Livio Alves
108
(9)
RiskReward.png (18.11 KB)
riskrewardbox.mq5 (14.65 KB) afficher
Cet indicateur crée automatiquement une boîte de risque/récompense sur tous les graphiques ouverts en se basant sur les prix haut et bas avec les anciennes bougies. Converti à partir de https://www.mql5.com/fr/code/31048

Vous pouvez l'utiliser facilement pour faire glisser et changer la taille et le prix selon vos désirs.


Récompense du risque


Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/50669

DPO - MA modified DPO - MA modified

Le point principal est la transformation de la courbe MA en ligne horizontale et la courbe DPO représente la distance entre le prix de clôture et le niveau zéro ou la courbe MA.

Système d'impulsion pour les aînés Système d'impulsion pour les aînés

Les couleurs de l'indicateur sont les bougies rouges, vertes et bleues en fonction de la direction de la tendance (additionnée de la moyenne mobile et du MACD).

Zigzag Custom Timeframe Zigzag Custom Timeframe

It's the classic zigzag with a timeframe input to display a HTF zigzag on a LTF chart

Consolidation Consolidation

This indicator calculate count of one direction movement in selected period.