Cet indicateur crée automatiquement une boîte de risque/récompense sur tous les graphiques ouverts en se basant sur les prix haut et bas avec les anciennes bougies. Converti à partir de https://www.mql5.com/fr/code/31048

Vous pouvez l'utiliser facilement pour faire glisser et changer la taille et le prix selon vos désirs.











