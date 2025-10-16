Rejoignez notre page de fans
Risk reward box - indicateur pour MetaTrader 5
- 108
-
Cet indicateur crée automatiquement une boîte de risque/récompense sur tous les graphiques ouverts en se basant sur les prix haut et bas avec les anciennes bougies. Converti à partir de https://www.mql5.com/fr/code/31048
Vous pouvez l'utiliser facilement pour faire glisser et changer la taille et le prix selon vos désirs.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/50669
