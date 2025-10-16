CodeBaseKategorien
Indikatoren

Risk reward box - Indikator für den MetaTrader 5

Livio Alves
Ansichten:
3
Rating:
(8)
Veröffentlicht:
RiskReward.png (18.11 KB)
riskrewardbox.mq5 (14.65 KB) ansehen
Dieser Indikator erstellt automatisch eine Risk/Reward Box auf allen von Ihnen geöffneten Charts auf Basis von High, Low Price mit den alten Kerzen. Konvertiert von https://www.mql5.com/de/code/31048

Sie können es einfach zu ziehen und ändern Sie die Größe und den Preis auf Ihren Wunsch wollte.


Risiko-Lohn


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/50669

