und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Risk reward box - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 3
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Indikator erstellt automatisch eine Risk/Reward Box auf allen von Ihnen geöffneten Charts auf Basis von High, Low Price mit den alten Kerzen. Konvertiert von https://www.mql5.com/de/code/31048
Sie können es einfach zu ziehen und ändern Sie die Größe und den Preis auf Ihren Wunsch wollte.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/50669
Der Hauptpunkt ist die Änderung der MA-Kurve in eine horizontale Linie, und die DPO-Kurve soll den Abstand vom Schlusskurs zum Nullniveau oder zur MA-Kurve darstellen.Raymond Cloudy Day For EA
Raymond Cloudy Day For EA, ein revolutionäres Trading-Tool, das von Raymond kreiert und von Experten für die MT5-Plattform entwickelt wurde. Dieser innovative Indikator integriert eine hochmoderne Berechnungsmethode mit fortschrittlichen Algorithmen, die die traditionellen Pivot-Punkte übertrifft, um Handelsstrategien mit unvergleichlicher Präzision zu verbessern.
Der Accumulation/Distribution Indikator wird aus Änderung von Preis und Volumen bestimmt.Accelerator Oszillator (AC)
Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.