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Risk reward box - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор автоматически создает на всех открытых вами графиках бокс риска/вознаграждения на основе High, Low цены со старыми свечами. Конвертировано из https://www.mql5.com/ru/code/31048.
Вы можете легко использовать его для перетаскивания и изменения размера и цены по вашему желанию.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50669
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