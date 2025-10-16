Индикатор автоматически создает на всех открытых вами графиках бокс риска/вознаграждения на основе High, Low цены со старыми свечами. Конвертировано из https://www.mql5.com/ru/code/31048.

Вы можете легко использовать его для перетаскивания и изменения размера и цены по вашему желанию.











