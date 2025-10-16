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Индикаторы

Risk reward box - индикатор для MetaTrader 5

Livio Alves
Livio Alves

Livio Alves

5 кодов 11 комментариев
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Индикатор автоматически создает на всех открытых вами графиках бокс риска/вознаграждения на основе High, Low цены со старыми свечами. Конвертировано из https://www.mql5.com/ru/code/31048.

Вы можете легко использовать его для перетаскивания и изменения размера и цены по вашему желанию.


Вознаграждение за риск


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50669

DPO - MA modified DPO - MA modified

Основным моментом является изменение кривой MA на горизонтальную линию, а кривая DPO представляет собой расстояние от цены закрытия до нулевого уровня или кривой MA

Raymond Cloudy Day For EA Raymond Cloudy Day For EA

Raymond Cloudy Day For EA - революционный торговый инструмент, созданный компанией Raymond и разработанный для платформы MT5. Этот инновационный индикатор объединяет в себе передовой метод расчета с усовершенствованными алгоритмами, превосходящими традиционные точки разворота, чтобы улучшить торговые стратегии с непревзойденной точностью.

SL-TP Values SL-TP Values

Индикатор отображает значение установленного стоп-лосса или тейк-профита в валюте депозита. Примечание: Он рассчитывает оценочное значение на основе простого расчета и не учитывает брокерские комиссии.

ZigZag auto Fibo ZigZag auto Fibo

Этот индикатор предназначен для построения ретрейсмента Фибоначчи, используя в качестве основы индикатор ZigZag.