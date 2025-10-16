Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Risk reward box - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 3
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Questo indicatore crea automaticamente un riquadro di rischio/rendimento su tutti i grafici aperti in base al prezzo alto e basso con le vecchie candele. Convertito da https://www.mql5.com/it/code/31048
È possibile utilizzarlo facilmente per trascinare e modificare le dimensioni e il prezzo in base alle proprie esigenze.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/50669
Il punto principale è il cambiamento della curva MA in linea orizzontale e la curva DPO rappresenta la distanza tra il prezzo di chiusura e il livello zero o la curva MA.Sistema a impulsi per anziani
L'indicatore colora le candele rosse, verdi e blu a seconda della direzione della tendenza (sommata alla media mobile e al MACD).
Multicurrency "grider" with risk control (version for Automated Trading Championship 2011 and updated version).XML parser
A library for parsing of XML documents. Pure MQL5, it doesn't uses any external libraries.