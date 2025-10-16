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该指标可根据旧蜡烛图的最高价和最低价，在所有打开的图表上自动创建风险/回报框。转换自https://www.mql5.com/zh/code/31048
您可以使用它轻松拖动并根据自己的需要改变大小和价格。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/50669
DPO - MA modified
要点是 MA 曲线变为水平线，而 DPO 曲线应表示从收盘价到零位或 MA 曲线的距离Raymond Cloudy Day For EA
Raymond Cloudy Day For EA 是 Raymond 专为 MT5 平台开发的革命性交易工具。这一创新指标将尖端的计算方法与先进的算法融为一体，超越了传统的枢轴点（Pivot Points），以无与伦比的精确度增强了交易策略。
SL-TP Values
指标显示以存款货币定义的止损和或止盈值。 注：它根据简单计算得出估计值，不考虑经纪佣金。ZigZag auto Fibo
该指标以 ZigZag 指标为基础，用于绘制斐波那契回撤线。