Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
MovingAverages.mqh Part I - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 34
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
MovingAverages.mqh Bölüm I
Geliştiriciler veya kârlı tüccarlar için oryantasyon için renklerle çok zaman dilimli bir sürüm ücretsiz olarak mevcuttur.
Koşullar altında teklif.
Diğer çoklu zaman dilimi göstergeleri de mevcuttur.
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/50246
CDeMarkerOnArray sınıfı, DeMarker gösterge değerlerini gösterge tamponlarına göre hesaplamak için tasarlanmıştır.SL_ATR
Gösterge, her an uzunlar ve kısalar için tercih edilen stoploss konumu bölgeleri oluşturur.
Hareketli ortalamalar işe yaramaz. Aslında, bazıları yeni başlayanlar için para kaybetmenin en iyi yolunun MA-Fiyat geçişi stratejileri olduğunu savunuyor. Ama işe yaramasını sağlamak mümkün mü?DinapoliTargets_MTF
DiNapoliTargets göstergesinden alınan verilere dayalı olarak daha geniş bir zaman diliminin grafiği üzerine inşa edilmiş bir DiNapoli seviyeleri tablosu.