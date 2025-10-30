Gösterge, her an uzunlar ve kısalar için tercih edilen stoploss konumu bölgeleri oluşturur.

CDeMarkerOnArray sınıfı, DeMarker gösterge değerlerini gösterge tamponlarına göre hesaplamak için tasarlanmıştır.

Hareketli ortalamalar işe yaramaz. Aslında, bazıları yeni başlayanlar için para kaybetmenin en iyi yolunun MA-Fiyat geçişi stratejileri olduğunu savunuyor. Ama işe yaramasını sağlamak mümkün mü?

DiNapoliTargets göstergesinden alınan verilere dayalı olarak daha geniş bir zaman diliminin grafiği üzerine inşa edilmiş bir DiNapoli seviyeleri tablosu.