cebe
Göstergeler

MovingAverages.mqh Part I - MetaTrader 5 için gösterge

Gerard William G J B M Dinh Sy | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
34
Derecelendirme:
(11)
Yayınlandı:
MovingAverages.mqh Bölüm I

Geliştiriciler veya kârlı tüccarlar için oryantasyon için renklerle çok zaman dilimli bir sürüm ücretsiz olarak mevcuttur.


Koşullar altında teklif.


Diğer çoklu zaman dilimi göstergeleri de mevcuttur.

MovingAverages.mqh Bölüm I yazan Wiliam210


MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/50246

