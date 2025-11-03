L'indicateur iGDR_Fractal_Levels montre les niveaux des fractales, mais pas tous, seulement leurs valeurs moyennes pour une certaine période de temps.

L'indicateur HLCrossSig for WPR est considéré comme un indicateur de tendance, car il est conçu pour "attraper" les tendances, mais il s'agit en même temps d'un indicateur assez complexe et très informatif, qui permet d'exclure la composante psychologique et émotionnelle des transactions d'un trader.