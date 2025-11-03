Rejoignez notre page de fans
KopierMaschineMT5 - expert pour MetaTrader 5
Caractéristiques
- Le programme fonctionne en deux modes : maître et esclave.
- Vous pouvez copier des transactions de différents fournisseurs sur un compte esclave.
- La copie du Stop Loss et du Take Profit peut être activée/désactivée.
- Lacopie des ordres en attente peut êtreactivée/désactivée.
- Fonctionnement sans conflit en présence d'autres Expert Advisors
- Prise en charge des comptes avec suffixes et préfixes
- Vous pouvez modifier la direction des transactions
- Les transactions peuvent être copiées avec un volume proportionnel au solde, un volume fixe et avec le volume du fournisseur.
- Vous pouvez définir une condition : ouvrir une transaction lorsque le prix sur un compte subordonné s'écarte du prix du fournisseur d'une valeur spécifiée.
Principe de fonctionnement
- Le terminal du compte fournisseur et le terminal du compte esclave doivent être ouverts simultanément.
- Sur le terminal avec le compte fournisseur, l'Expert Advisor est configuré en mode WorkMode=Master, puis le bouton ON sur le panneau est pressé.
- Sur le terminal avec un compte subordonné, l'Expert Advisor est configuré en mode WorkMode=Slave, puis le compte du fournisseur est sélectionné sur le panneau, les options nécessaires pour copier les transactions sont sélectionnées et le bouton ON est pressé.
- Après avoir effectué les actions ci-dessus, les transactions du compte du fournisseur seront copiées sur le compte subordonné.
