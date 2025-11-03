거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
방향 복사:
- MT4 --> MT5
- MT4 --> MT4
- MT5 --> MT5
- MT5 --> MT4
메타트레이더 4와메타트레이더 5 터미널 간에 복사하려면메타트레이더 4용 KopierMaschine 제품 버전을 구입해야 합니다.
기능
- 이 프로그램은 마스터와 슬레이브 두 가지 모드로 작동합니다.
- 다른 공급업체의 거래를 하나의 슬레이브 계좌로 복사할 수 있습니다.
- 손절 및 이익실현 복사를 활성화/비활성화할 수 있습니다.
- 지정가 주문 복사를 활성화/비활성화할 수 있습니다.
- 다른 전문가 어드바이저가 있을 때 충돌 없이 작동
- 접미사 및 접두사가 있는 계좌 지원
- 거래 방향 변경 가능
- 잔고에 비례하는 거래량, 고정 거래량 및 공급자의 거래량으로 거래를 복사할 수 있습니다.
- 조건을 설정할 수 있습니다: 하위 계좌의 가격이 공급자의 가격에서 지정된 값만큼 벗어날 때 거래를 개시합니다.
작동 원리
- 공급자의 계좌가 있는 단말기와 종속 계좌가 있는 단말기를 동시에 개설해야 합니다.
- 공급업체 계정이 있는 단말기에서 전문가 어드바이저를 작업 모드=마스터 모드로 설정한 다음 패널의 켜기 버튼을 누릅니다.
- 하위 계좌가 있는 터미널에서 Expert Advisor를 작업모드=슬레이브 모드로 설정한 다음 패널에서 공급자의 계좌를 선택하고 거래 복사에 필요한 옵션을 선택한 후 켜기 버튼을 누릅니다.
- 위의 작업을 수행하면 제공자 계좌의 거래가 하위 계좌로 복사됩니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/49892
