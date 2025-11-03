iGDR_프랙탈 레벨 표시기는 프랙탈의 레벨을 표시하지만 모든 프랙탈이 아니라 특정 기간 동안의 평균값만 표시합니다.

WPR 지표용 HLCrossSig는 추세를 "포착"하도록 설계되었기 때문에 추세 지표로 간주되지만 동시에 트레이더의 거래에서 심리적, 정서적 요소를 배제할 수 있는 다소 복잡하고 최대한의 정보를 제공하는 지표입니다.