CodeBaseSezioni
Sistemi Esperti

Purtroppo, Macchina da taglioMT5 non è disponibile

Il codice è stato rimosso. Tuttavia, l'enorme database di codici rimane a tua disposizione; troverai sicuramente un codice adatto alle tue esigenze.

Seleziona un nuovo codice

Scopri gli altri codici MetaTrader 5:

Trap News MT5 Trap News MT5

Script per Trap News ad alto impatto

iGDR_Fractal_Levels iGDR_Fractal_Levels

L'indicatore iGDR_Fractal_Levels mostra i livelli dei frattali, ma non tutti, bensì solo i loro valori medi per un certo periodo di tempo.

Segnale trasversale HL per WPR Segnale trasversale HL per WPR

L'indicatore HLCrossSig for WPR è considerato un indicatore di tendenza, in quanto è progettato per "catturare" le tendenze, ma allo stesso tempo è un indicatore piuttosto complesso e massimamente informativo, che permette di escludere la componente psicologica ed emotiva dal commercio di un trader.

Regressione passata deviata Regressione passata deviata

Indicatore di tendenza del canale.

Delete all objects on chart (main window and sub window) with drag and drop Delete all objects on chart (main window and sub window) with drag and drop

Eliminerà tutti gli oggetti del grafico quando l'eseguibile compilato verrà trascinato sul grafico.

Non trovi i codici che fanno per te?
Scegli e scarica
una delle librerie di codici disponibile
per MetaTrader 5