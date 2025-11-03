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EA

KopierMaschineMT5 - MetaTrader 5EA

Denis Nikolaev
Denis Nikolaev

Denis Nikolaev

4.6 (327)
Robots for MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, ProRealTime, QuanTower, TradingView, QUIK, TradeStation, ThinkOrSwim, JForex and other platforms.
9 产品 2 代码 1 主题 595 评论
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下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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功能

  • 程序以主站和从站两种模式运行
  • 您可以将不同供应商的交易复制到一个从属账户。
  • 可启用/禁用止损和获利复制。
  • 启用/禁用挂单复制 功能
  • 与其他智能交易系统无冲突操作
  • 支持带后缀和前缀的账户
  • 可以更改交易方向
  • 可以复制与余额成比例的交易量、固定交易量和供应商交易量。
  • 可以设置条件：当下属账户的价格与供应商的价格偏差达到指定值时，即可开仓交易。

工作原理

  • 供应商账户终端和从属账户终端必须同时打开。
  • 在供应商账户终端上，将 Expert Advisor 设置为 WorkMode=Master 模式，然后按下面板上的 ON 按钮。
  • 在拥有从属账户的终端上，将 Expert Advisor 设置为工作模式=从属模式，然后在面板上选择供应商账户，选择复制交易的必要选项并按下开启按钮。
  • 执行上述操作后，提供者账户中的交易将被复制到从属账户中。




由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/49892

Delete all objects on chart (main window and sub window) with drag and drop Delete all objects on chart (main window and sub window) with drag and drop

将编译后的可执行文件拖到图表上时，它会删除图表上的所有对象

MT5 自定义指数移动平均线 (EMA) 指标 MT5 自定义指数移动平均线 (EMA) 指标

该指标在 MetaTrader 5 图表上计算并显示指数移动平均线 (EMA)。 可完全自定义周期。 允许选择应用价格（收盘价、开盘价、最高价、最低价、中位数、典型值、加权值）。 使用标准 EMA 公式，从第一条均线初始化。 可用作独立的技术分析工具，也可集成到自动交易系统中，用于趋势跟踪和移动平均线交叉策略。

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