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KopierMaschineMT5 - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
功能
- 程序以主站和从站两种模式运行
- 您可以将不同供应商的交易复制到一个从属账户。
- 可启用/禁用止损和获利复制。
- 可启用/禁用挂单复制 功能
- 与其他智能交易系统无冲突操作
- 支持带后缀和前缀的账户
- 可以更改交易方向
- 可以复制与余额成比例的交易量、固定交易量和供应商交易量。
- 可以设置条件：当下属账户的价格与供应商的价格偏差达到指定值时，即可开仓交易。
工作原理
- 供应商账户终端和从属账户终端必须同时打开。
- 在供应商账户终端上，将 Expert Advisor 设置为 WorkMode=Master 模式，然后按下面板上的 ON 按钮。
- 在拥有从属账户的终端上，将 Expert Advisor 设置为工作模式=从属模式，然后在面板上选择供应商账户，选择复制交易的必要选项并按下开启按钮。
- 执行上述操作后，提供者账户中的交易将被复制到从属账户中。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/49892
Delete all objects on chart (main window and sub window) with drag and drop
将编译后的可执行文件拖到图表上时，它会删除图表上的所有对象MT5 自定义指数移动平均线 (EMA) 指标
该指标在 MetaTrader 5 图表上计算并显示指数移动平均线 (EMA)。 可完全自定义周期。 允许选择应用价格（收盘价、开盘价、最高价、最低价、中位数、典型值、加权值）。 使用标准 EMA 公式，从第一条均线初始化。 可用作独立的技术分析工具，也可集成到自动交易系统中，用于趋势跟踪和移动平均线交叉策略。
Trap News MT5
高影响力陷阱新闻脚本Babi Ngepet
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