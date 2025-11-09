Bu, şu anda mevcut en yüksek fiyattan daha yüksekse, mumun en yüksek fiyatını satış fiyatına bağlayan bir mum çubuğu grafiğidir. Alış fiyatının her zaman kapanış fiyatıyla aynı olduğu iddia edilir, ancak her iki durumda da mantığa dahil edilir, böylece mumun en düşük fiyatı daha düşükse alış fiyatına bağlanır.

Satış fiyatı her zaman tekliften daha yüksektir, bu nedenle mumları satış ve teklife bu şekilde bağlamak mantıklıdır ve hiçbir fiyat ve spread'i gizli bırakmaz. Satış çizgisi grafikte her zaman etkinleştirilebilir, ancak satış fiyatları bu şekilde görülürse daha somut olur.





Normal OHLC grafiği:





Alış ve satış ile OHLC:











