Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
OHLC Candles with Ask and Bid - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 22
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Bu, şu anda mevcut en yüksek fiyattan daha yüksekse, mumun en yüksek fiyatını satış fiyatına bağlayan bir mum çubuğu grafiğidir. Alış fiyatının her zaman kapanış fiyatıyla aynı olduğu iddia edilir, ancak her iki durumda da mantığa dahil edilir, böylece mumun en düşük fiyatı daha düşükse alış fiyatına bağlanır.
Satış fiyatı her zaman tekliften daha yüksektir, bu nedenle mumları satış ve teklife bu şekilde bağlamak mantıklıdır ve hiçbir fiyat ve spread'i gizli bırakmaz. Satış çizgisi grafikte her zaman etkinleştirilebilir, ancak satış fiyatları bu şekilde görülürse daha somut olur.
Normal OHLC grafiği:
Alış ve satış ile OHLC:
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/64697
Dahili Çubuk Gücü göstergesi, kapanış fiyatını en düşük fiyattan çıkararak ve elde edilen sayıyı çubuğun en yüksek ve en düşük fiyatı arasındaki farka bölerek her çubuğun "iç gücünü" ölçer.^X_NonLinearRegression
Fiyat grafiğinin gelecekteki değerlerinin enterpolasyonu ile doğrusal olmayan regresyon kanalı.
Fiyat "İçeriden Üç" modelini oluşturduğunda işlem yapan basit bir Uzman Danışman.WKBIBS
WKBIBS göstergesi, WKB ve IBS göstergelerinin birleşik işlevlerine sahip yeni nesil bir osilatördür.