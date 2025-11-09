Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

OHLC Candles with Ask and Bid - MetaTrader 5 için gösterge

Conor Mcnamara
Görüntülemeler:
22
Derecelendirme:
(5)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Bu, şu anda mevcut en yüksek fiyattan daha yüksekse, mumun en yüksek fiyatını satış fiyatına bağlayan bir mum çubuğu grafiğidir. Alış fiyatının her zaman kapanış fiyatıyla aynı olduğu iddia edilir, ancak her iki durumda da mantığa dahil edilir, böylece mumun en düşük fiyatı daha düşükse alış fiyatına bağlanır.

Satış fiyatı her zaman tekliften daha yüksektir, bu nedenle mumları satış ve teklife bu şekilde bağlamak mantıklıdır ve hiçbir fiyat ve spread'i gizli bırakmaz. Satış çizgisi grafikte her zaman etkinleştirilebilir, ancak satış fiyatları bu şekilde görülürse daha somut olur.


Normal OHLC grafiği:

Normal OHLC


Alış ve satış ile OHLC:

Satış fiyatını gösteren OHLC grafiği



MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/64697

