cebe
Kütüphaneler

ASCtrendSignal göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü - MetaTrader 5 için kütüphane

Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
14
Derecelendirme:
(23)
Yayınlandı:
\MQL5\Experts\
expm_asctrend.mq5 (7.48 KB) görüntüle
\MQL5\Include\Expert\Signals\MySignal\
asctrendsignal.mqh (11.6 KB) görüntüle
\MQL5\Indicators\
asctrend.mq5 (8.48 KB) görüntüle
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Sinyal, çubuğun kapandığı anda oluşur. Açılış pozisyonları için sinyal, ASCtrendSignal göstergesinin renkli bir noktasının görünümüdür.

Oluşturulan Uzman Danışmanın doğru çalışması için, derlenen ASCtrendSignal.ex5 gösterge dosyasının terminal_data_terminal klasöründe\MQL5\Indicators bulunması gerekir.

Bu ticaret sinyalleri modülüne dayalı bir ticaret robotu oluşturma sürecinin hiçbir özelliği yoktur ve"Aptallar için MQL5 Sihirbazı" makalesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bir alım satım sinyalleri modülü oluşturmanın genel fikri"Semafor göstergeleri kullanan en basit alım satım sistemleri" makalesinde sunulmuştur.

Aşağıdaki testlerde, Uzman Danışmanın varsayılan giriş parametreleri kullanılmıştır. Zararı Durdur ve Kâr Al testlerde kullanılmamıştır.

Şekil 1 Grafikteki anlaşma örnekleri

USDCHF H4 üzerinde 2011 yılı test sonuçları:

Şekil 2 Test sonuçlarının grafiği

Not:

MQL5 Sihirbazı kullanılarak oluşturulan bir Uzman Danışman, EA oluşturma işlemi sırasında eklenen alım satım sinyalleri modüllerinin "oylama" sonuçlarına göre bir pozisyon açma veya kapatma kararı verir. İşlem sinyallerinin ana modülü (eklenen tüm modülleri içeren) de "oylamaya" katılır, ancak LongCondition() ve ShortCondition() yöntemleri her zaman 0 döndürür.

"Oyların" hesaplanması, mevcut modül sayısının (ana modül + bir eklenen modül) ortalamasına dayandığından, eşiklerin değerleri bu dikkate alınarak belirtilmelidir. Bu nedenle, MQL5 Sihirbazı kullanılarak EA kodu oluşturulduktan sonra Signal_ThresholdOpen ve Signal_ThresholdClose değerleri sırasıyla 40=(0+80)/2 ve 20=(0+40)/2 olarak ayarlanmalıdır.


MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/827

