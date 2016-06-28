Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
MetaTrader 5 terminalinde deneyin
AutoFibo - MetaTrader 4 için gösterge
Indicator that automatically draws Fibo Retracement.
Indicator uses ZigZag for drawing.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/15703
