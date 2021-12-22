Ya Hep Ya Hiç Forex Stratejisi

Bu makalenin amacı, "Ya Hep Ya Hiç" oyun prensibini uygulayan en basit alım satım stratejisini oluşturmaktır. Bu, Forex piyasası piyangosunu uygulayan bir Expert Advisor örneğidir. Piyango Expert Advisor'ının temel amacı, mümkün olan en yüksek olasılıkla ilk mevduatı birkaç kez artırmaktır. Karlılık, yani mevduatın ortalama olarak artırılması, piyango Expert Advisor'ından gerekli değildir. Binlerce bilet satılarak oynanan geleneksel piyangodan farklı olarak, piyango Expert Advisor'ı, kazanma durumunda ForEx'i para kaynağı olarak kullanarak ForEx piyangosunu oynuyor.

Giriş

ForEx alım satımının amaçları üç gruba ayrılabilir: Kazan, Koru ve Artır. Her grubu ayrı ayrı ele alalım.

KAZAN. Bu, Forex piyasasında standart bir hedeftir. Bu, kulağa şöyle gelir: "Bir sermayem var ve bunu piyasada alım satım işlemi yaparak artırmak istiyorum. Bana günde 100 USD'den 101 USD'yi güvenilir bir şekilde kazandıracak bir Expert Advisor verin." Bu tür hedeflerde garantili bir ortalama sermaye artışı gereklidir. "Kazanma" sorunu, çok sayıda rakip tarafından çözülür. Hem bilgi hem de teknik araçlar konusunda tam donanımlıdırlar. Bu nedenle, bu görev umutsuz olmasa da çok zordur. Araştırmalar, döviz kurlarının tamamen rastgele olanlardan farklı olduğunu gösteriyor. Kendi alım satım stratejinizi aramak, altına hücum sırasında altın aramaya benzer. KORU. Bu, kulağa şöyle gelir: "1000 USD'm var. Bu parayı gelecek yıl tatilde harcamak istiyorum. Bu parayı bankaya koyarsam, enflasyon nedeniyle yaklaşık yüzde 10 kaybederim. Bana paramı muhafaza edebileceğim bir Expert Advisor verin. Para kazanmak ya da kaybetmek istemiyorum." Aslında bu sorun, bir para birimini başka bir para birimine çevirmek ve uygun anlarda tekrar geri almaktır. "KORU" türündeki hedeflerde garantili bir ortalama sermaye koruması gereklidir. Sermayenin "korunması" vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu tarafından çözülüyor. Bu, çok sayıda sokak döviz merkezi ve çok para birimli banka mevduatı ile gösterilir. "Tasarruf etme" görevi matematiksel olarak karmaşık değildir. Piyasaya giriş ve çıkış noktalarını yanlışlıkla seçseniz dahi ortalama enflasyon oranını oldukça başarılı bir şekilde geri kazanabilirsiniz. ARTIR. Bu tür hedefler aşağıdaki gibi formüle edilmiştir: "Piyango. 100 USD'm var. Bir araba satın almak için bir milyon dolara daha ihtiyacım var. Bana 100 USD üzerinden 1.000.000 USD kazandıracak bir Expert Advisor verin. Ortalama olarak para kaybedeceğimi anlıyorum. Bir milyon kazanma olasılığı 100/1.000.000'den daha düşük. Ama bu, bana uyar." Daha az agresif formülasyon aşağıdaki gibidir: "1.000 USD'm var. Bir parti düzenlemek için 10.000 USD'ye ihtiyacım var. Bana 1.000 USD'den 10.000 USD kazandıracak bir Expert Advisor verin. 0,9'un biraz üzerinde bir olasılıkla 1000 USD kaybedeceğimi anlıyorum, ancak 0,1'den biraz daha düşük bir olasılıkla da olsa bir parti verebileceğim." Talep edilen başka bir görev: "Elektronik cüzdanımda birkaç sent var. Bu parayla ne bir şey alabiliyorum ne de nakit olarak çekebiliyorum. Bana küçük bir olasılık olsa dahi bu tutarı anlamlı bir tutara dönüştürecek bir Expert Advisor verin." Bu tür hedeflerde garantili bir ortalama sermaye kaybı elde edilir. Ama bu herkes için kabul edilebilir. Piyangoyu kazanma olasılığı elbette mümkün olduğunca yüksek olmalıdır. Forex piyasasında çok az kişi bu zorlukla bilinçli olarak yüz yüze geliyor. Ancak, farklı ofislerdeki piyango biletlerinin sayısına bakılırsa, toplumdan yana bu soruna rağbet var. Matematiksel olarak, "artırma" hedefi uzun zamandır çözüldü. Bu makalede, bu tür bir Expert Advisor'ın MQL5 uygulamasını ele alacağız.

Sınıflandırmamız "Şans oyunu - Adrenalin istiyorum", "Oldukça akıllı bir oyuncak - Boş zamanlarımda oynamak istiyorum" ve daha bir çok tadına doyum olmayan görevi içermemektedir.

Bu nedenle, sorun tanımı: ForEx piyasasında bir piyango uygulamamız gerekiyor. Bu, sermayeyi bir olasılıkla birkaç kez artırmak veya iflas etmektir. Ortalama sermaye artışı gerekli değildir. Mümkünse kazanma olasılığı maksimum düzeyde olmalıdır. Kazanma durumunda para kaynağı olarak ForEx'e ihtiyaç vardır. ForEx, burada herkesin ücretsiz olarak erişebildiği bir rastgele sayı üreteci olarak da kullanılır.

1. Algoritma Fikri

Önerilen, sorunu çözmek için aşağıdaki önemsiz algoritmadır.

Piyasaya rastgele bir yönde girin. Belirli bir T süresi için bekleyin. Piyasadan çıkın. Hesabınızı kontrol edin. Piyangoyu kazandıysak veya iflas ettiysek, alım satımı bitirin, aksi takdirde - Adım 1'e geri dönün.

Bu algoritma, döviz kurunun tamamen bir rastgele yürüyüş olduğunu varsayar (Rastgele Yürüyüş ve Trend Göstergesi makalesine bakınız). Bu piyasa modeli apaçık yanlıştır ama bir piyango yaratmak için yeterlidir. Tabii ki, daha yeterli piyasa modelleri daha verimli bir algoritma sağlayacaktır.

MQL5 programlama dilinde bir Expert Advisor yazmadan önce, algoritmayı detaylandırmamız gerekiyor. Aşağıdaki sorunları çözmemiz gerekiyor:

Kaldıraç Bahis boyutu Kar Al ve Zararı Durdur düzeyleri Bekleme süresi T Bir para birimi çifti seçme

2. Bahis ve Kaldıraç

50/50 olasılıkla tahmin ettiğimiz ve spread'ler için ödeme yapmamız gerektiği için, yatırım sayısı mümkün olduğunca az olmalıdır. Her alım satım işleminde bir spread kaybederiz. Bu nedenle, minimum sayıda alım satım işlemiyle sonuç (piyangoyu kazanmak veya iflas etmek) almak için kaldıraç tutarı ve bahis boyutu maksimize edilmelidir.

Genel olarak, bir para birimi çiftindeki maksimum yatırım hacmi bir broker tarafından sınırlandırılır. Bu, kazanma boyutunu ve piyangonun minimum süresini sınırlar.

Piyango süresinin ne kadar uzatılacağını hesaplayın. Maksimum yatırım hacminin 5 lot olduğunu varsayalım. Bu, alım satım için elimizde 500.000 USD olduğu anlamına gelir. Alım satım "yeterince şanslı" olduğunda 500.000 USD * 0,02 = 10.000 USD kazanabiliriz.

0,02 katsayısı "bir günde kar dolar/sermaye doları" boyutuna sahiptir. Bu katsayı, ForEx piyasası için deneysel bir sabittir. Alım satım işlemi yaptığımız zaman dilimine (spread'ler ve swap'lar hariç) ve para birimi çiftine bağlı değildir. Bu, çubuğun göreceli ortalama boyutuna dayalı olarak ve sarhoş denizci teoreminin bilinmesiyle ölçülebilir (aşağıdaki Döviz Çifti Seçme bölümüne ve Maksimum Verim Göstergesi grafiğine bakınız). Bu katsayının sayısal değeri yaklaşıktır (2-3 kat değişebilir).

100 gün alım satım işlemi yaparsak, 10.000 USD'lik günlük kar 100 ile değil, 100'ün karekökü olan 10 ile çarpılmalıdır; yani rastgele bir yürüyüş kullanarak alım satım işlemi yapıyoruz. Ve 100 günlük "oldukça şanslı" alım satım işleminde 100.000 USD kazanacağız. Ve 400 günlük "oldukça şanslı" alım satım işleminde 200.000 USD kazanacağız. Kaldıraç 1:100 ise, bu, ilk mevduatın 5.000 USD'den (500.000USD/100) az olmadığı anlamına gelir.

Sonuç olarak, 100 gün içinde ilk mevduatı 20 kat ve 400 gün içinde 40 kat artırdık. Ne yazık ki, bu maksimum yatırım hacmi ve ilk mevduat ile, mevduatımızı artırmak için daha yüksek hız elde edemeyiz.

İlk mevduat küçükse ve maksimum bahis hacmi için yeterli değilse, büyüme hızı üstel orana kadar çok daha yüksek olabilir. Ancak yine de küçük mevduatlarla çalışan bir broker bulmalı ve alım satım koşullarını görmeliyiz.

Maksimum hacim kısıtlamasını alt etmek için birkaç para birimi çifti üzerinde oynamayı deneyebilirsiniz. Para birimi çiftleri bağımsızsa, ortalamayı elde ederiz ve büyüme hızı bir para birimi çiftinden daha az olur. EURUSD ve EURCHF gibi para birimi çiftleri ilişkilendirilirse, bu kısıtlamanın aşılması mümkün olacaktır. Ancak, oranların korelasyonu her zaman gözlenmez.

Dolayısıyla, yeterince büyük bir başlangıç sermayesini 10 ile çarpmak için yine de bir piyango oluşturabiliriz. Elektronik cüzdan ve araba ile ilgili işleri 100 dolara halledemeyiz. En azından, MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı bunu yapmamıza izin vermez.

3. Kar Al ve Zararı Durdur'u Seçme

Rastgele yürüyüşe dayalı Kar Al ve Zararı Durdur yalnızca alım satım işlemi frekansını artırır. Kar Al ve Zararı Durdur, açılış fiyatına ne kadar yakınsa, o kadar sık tetiklenirler ve alım satım işlemi frekansı o kadar yüksek olur. Kar Al ve Zararı Durdur, rastgele yürüyüş kullanarak kazanma olasılığını doğrudan etkilemez. Mümkün olduğunca az alım satım işlemi yapmak istediğimiz için bu talimatları vermiyoruz.

Gerçekte, Zararı Durdur hala var - bu, Stop Out. Bu, genellikle yüzde 50'de tetiklenir ve alım satım işlemi zorla bitirilir. Stop Out'tan sonra mevduatta hala bir miktar para olduğu için, bu, tüm fırsatları kullanmadığımız ve alım satım işlemine devam edebileceğimiz anlamına gelir. Bu nedenle, Expert Advisor, Stop Out durumu hakkında uyarmak zorundadır. Mevduat, minimum bahis miktarına kadar tamamen ve ideal olarak - sıfıra kadar tüketilmelidir.

Kar Al'ı yerleştirmek mantıklıdır. Buradaki fikir, reel döviz kurunun rastgele bir yürüyüş olmadığıdır. Bazen, örneğin haberlerden sonra anormal derecede büyük sıçramalar olur. Anormal sıçramaların basamak değil sivri uçlu olması daha olasıdır. Bunun üzerinde oynayabilirsiniz.

Şekil 1. EURUSD'de keskin ani artış, M1

Algoritmamız bu tür sıçramaları basitçe kaçırabilir. Son yatırımımız yönünde ani artış olmazsa ve bunu kaçırırsak, bu iyidir. Stop Out tetiklense dahi. Ama ani artış bizim yönümüzde olursa, onu kaybetme konusunda isteksiz oluruz. Bunu yerine koymak için Kar Al'ı yerleştiririz.

Kar Al birkaç şekilde yerleştirilebilir: doğrudan, ikinci ve üçüncü yollar.

Doğrudan Yol - Mevcut fiyatı takip edin ve geçmiş fiyatlar ile karşılaştırın. Bu, algoritmik düzeyde dahi çok zor bir yoldur. Aslında, fiyat değişimleri dağılımının kalın kuyruklarını tespit etmek ve kesmek gerekir.

İkinci Yol - Mevcut karınızı takip edin ve bunu, önceki yatırımların karlarıyla karşılaştırın. Kar, önceki alım satım işlemlerinin ortalama karından çok daha büyük olduğunda, karınızı alın. Bu yol daha kolaydır, ancak Expert Advisor başladığında ideallerin geçmişi yoktur. Ayrıca mümkün olduğunca az alım satım işlemi yapmak istiyoruz; bu da geçmişin kısa olacağı anlamına geliyor.

İkinci Yol (başka bir varyant) - Mevcut karınızı takip edin ve bunu beklenen hesaplanmış karla karşılaştırın. Kar, beklenen hesaplanmış kardan daha büyük olduğunda, karınızı alın. Beklenen kar, fiyat geçmişine göre hesaplanabilir, ancak doğrudan yolda olduğu kadar zordur.

Üçüncü Yol - Bakiye/hisse senedi oranını takip edin ve bunu sabitlerle karşılaştırın. Expert Advisor optimizasyonu sırasında sabitler önceden belirlenir. Bu sabitler elbette alım satım koşullarına bağlı olacaktır - Kaldıraç, maksimum işlem hacmi vb. Ve Expert Advisor, tüm brokerler için yaklaşık olarak aynı olan bazı özel alım satım koşulları için optimize edilecektir. Tipik olanları alalım. Ve en önemlisi - bu yol mümkün olduğunca basittir:

Hisse senedi, bakiyenin 2 (veya 3) katından fazlaysa, karınızı alın.

Hisse senedi 10.000 USD (veya 30.000 USD) tutarındaki bakiyeden fazlaysa, karınızı alın.

2, 3, 10000, 30000 ... spesifik sayıları optimizasyondan sonra belirlenecektir.

4. Bekleme Süresi T

Piyasaya çok sık girip çıkarsak (örneğin her dakika), kur çok az değişecek ve karımız çok az olacak, ancak yine de sabit spread'i ödememiz gerekir. Oldukça iyi tahmin etsek dahi, toplam spread tüm karları geçersiz kılacaktır.

Diğer yandan, çok nadiren (örneğin, yılda bir veya ayda bir) yatırım yaparsanız, alım satım işlemi başına karla karşılaştırıldığında spread önemsiz olacaktır. Ancak çok uzun bir süre alım satım işlemi yapmanız gerekecektir. Ayrıca bir pozisyonu uzun süre açık tutmak swap'lar nedeniyle karsızdır.

Bu nedenle, bir optimum yatırım frekansı vardır. Bu, döviz kurunun volatilitesine ve dalgalı spread gibi alım satım koşullarına bağlıdır. Bu nedenle, yatırımların optimum frekansını önceden doğru bir şekilde hesaplamak imkansızdır.

Ancak, bu, tahmin edilebilir. Matematiksel açıklamalara ve ölçmeye girmeden aşağıdaki grafiği vereceğim:

Şekil 2. T'nin farklı zamanlarında bir gün için alım satım işlemi yaparken, hisse senedi olasılık dağılım işlevinin sınırları ve merkezi

Şekil 2'deki grafikte, apsis ekseni, önemsiz algoritmamızın T alım satım zamanını gösterir. Koordinatlar ekseni, EURUSD çiftinde herhangi bir kaldıraç ve kapitalizasyon olmaksızın her T dakikasında bir gün alım satım yaparak bir dolarlık sermayeden kaç dolar kar elde edeceğimizi gösterir. Matematiksel olarak konuşursak, bunlar farklı T zamanları için önemsiz stratejimizin olasılık dağılımının sınırlarıdır. Mavi eğri - mutlak tahmin için, kırmızı - mutlak tahmin etmeme için, turuncu ve cam göbeği - "oldukça başarılı/başarısız tahmin" için.

Örneğin, günde 1 USD sermaye ile her dakika (M1) piyasaya girip çıkarken maksimum 0,5 USD kazanabilir ve maksimum 1,3 USD kaybedebiliriz. Büyük olasılıkla 0,3 USD kaybederdik. Gün boyunca, alım satım işlemi başına 0,0002 USD spread ödeyerek 1440 alım satım işlemi yapabildik. Günlük tüm alım satım işlemleri için toplam spread 0,288 USD olacaktır. EURUSD M1 çubuğunun ortalama boyutu 0,00056 USD'dir. Mutlak tahminle kazanmak 0,00056 USD * 1440 = 0,8064 USD'dir. Kazanmadan spread'i çıkarın: 0,8064 USD - 0,288 USD = 0,51 USD kar (günde bir dolardan). (М1, 0,51) noktasını grafiğe yerleştirin.

"Oldukça şanslı" tahminle ilgileniyoruz - turuncu eğri. Bunu daha büyük bir ölçekte çizelim:

Şekil 3. T'nin farklı zamanlarında yeterince başarılı tahmin ile önemsiz alım satım stratejisinin karı

Şekil 3'e baktığımızda, her 30 dakikadan daha sık alım satım işlemi yapmanın karlı olmadığını görüyoruz - Spread tüm karı yok ediyor. Bizim için alım satım işlemi için optimum T zamanı, 1 saat - 1 hafta aralığındadır. Şimdi bunun üzerinde duralım. Daha sonra EA'mız bittiğinde optimizasyon kullanarak en uygun zamanı belirleyeceğiz. Oranı 50/50'den daha iyi tahmin etmekonusunda alım satım fikirleri olanlar varsa, önemsiz algoritma geliştirilebilir. Optimum süre ve optimal bahis de azalacaktır.

T zamanını seçerek, aslında üzerinde çalışacağımız grafiğin zaman dilimini seçtik. Doğrusunu söylemek gerekirse, T zamanı verildiğinde, herhangi bir zaman dilimi seçebilirsiniz - EA aynı şekilde çalışacaktır, ancak yanlış zaman dilimi üzerinde çizim yapmak rahatsız edici olacaktır.

5. Para Birimi Çifti Seçme

Tüm para birimi çiftlerinin oranlarını rastgele yürüyüş olarak kabul ettiğimiz için, tüm oranlar arasından en büyük ortalama göreceli çubuk boyutuna sahip olanı seçmemiz gerekiyor. Daha sonra daha az sayıda alım satım işlemiyle sonuca ulaşacağız (piyangoyu kazanmak veya iflas etmek).

Bunu yapmak için mevcut tüm para birimi çifti oranlarını gözden geçirmemiz ve her biri için ortalama göreceli çubuk boyutunu hesaplamamız gerekiyor. Bunu manuel olarak yapmamak için Maksimum Verim Göstergesi - YieldClose.mq5 yazacağız.





Şekil 4. Maksimum Verim Göstergesi - YieldClose.mq5 (EURUSD, D1. ortalama 10 çubuk. Gösterge 2-3 kez salınım yapar)

Bu makaleyi yazdıktan sonra, MetaTrader 5 istemci terminalinin standart teslimatına dahil edilen volatilite göstergesinin (Kaufman Volatilitesi-Perry Kaufman'ın kitabı Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets) Maksimum Verim Göstergesi ile neredeyse aynı olduğunu keşfettim. İdrak yeterli olmadığında, tekerleği yeniden icat etmeniz gerekir. Evet, standart kümeden yüzlerce göstergeyi ve Expert Advisor'ı anlamak zor! Ne yazık ki, bu konuda genel bir ders kitabı mevcut değil.

Çubuğun göreceli ortalama boyutunun, tek bir para birimi çifti için 2-3 kez aralığında salınım yaptığı ortaya çıkar. Bu 2-3 kat içinde, çubuğun ortalama göreceli boyutu tüm para birimleri için aynıdır. Aslında, Maksimum Verim Göstergesi alım satım etkinliğini gösterir.

Piyasaya girerken, tüm para birimi çiftleri arasından alım satım işlemi etkinliği en yüksek olanı, yani gösterge tarafından gösterilen maksimum değerlere sahip olanı seçmemiz gerekir. Ayrıca, etkinliğin yüksek olduğu gündüz saatlerinde alım satım işlemi yapmak ve geceyi beklemek daha iyidir. Tamamen günlük alım satım, piyangoyu kazanma şansınızı artıracak, ancak Expert Advisor'ın çalışma süresini neredeyse iki kat uzatacaktır. Hangisinin daha iyi olduğu konusunda karar vermek kullanıcıya kalmış (daha fazla kazanma şansı mı yoksa daha kısa süre mi?).

Yukarıda tartışıldığı gibi, neredeyse her dakika alım satım işlemi yapabilirsiniz, ancak bunu yaparken kazanma şansınız çok az olacaktır. Diğer yandan, kazanma olasılığını en üst düzeye çıkarmak için yıllarca alım satım işlemi yapamayız. "Alım satım işlemi zamanı/kazanma olasılığı" oranı, sorunun tanımlanması sırasında detaylandırılmalıdır, ancak bunun bu kadar zor olabileceğini kim bilebilirdi?

Bu, bir Expert Advisor yazmak için gereklilikler spesifikasyonu oluşturmanın ne kadar zor olduğunun tipik bir örneğidir. Belirli bir yere kadar, EA'mızı karmaşıklaştırmamak için, iyi bilinen EURUSD çiftinde sürekli tek bir para biriminde alım satıma odaklanalım.

Aynı zamanda göstergenin iki ilginç özelliğine dikkat edin.

H1 zaman diliminde gösterge, alım satım etkinliğinin (volatilite) günlük salınımlarını gösterir (bkz. Şekil 5). Göstergenin maksimum değerleri, trendlerin veya düzlüğün sonuna/başlangıcına karşılık gelir (bkz. Şekil 6).





Şekil 5. Maksimum Verim Göstergesi, alım satım etkinliğinin günlük salınımlarını gösterir (EURCHF, H1, ortalama 10 çubuk)





Şekil 6. Maksimum Verim Göstergesinin maksimum değerleri, trendin/düzlüğün başlangıcına/sonuna karşılık gelir (USDCAD, M5, ortalama 10 çubuk)

Gelecekte kullanmak üzere bir fikir: Gösterge (piyasa etkinliği) ortalama değerinin üzerine çıkmaya başlarsa, karlı pozisyonları kapatın ve karsız olanları bırakın - piyasa değişiyor. Gösterge ortalamasının altına düşerse, karlı pozisyonları bırakın ve karlı olmayanları kapatın - en yakın gelecekte piyasa değişmeyecektir. Ancak bu fikir ayrı bir çalışma gerektirir.

MQL5 dilinde iyi geliştirilmiş algoritmanın uygulanması teknik beceriler gerektirir. EA kodunu açıklamalarla birlikte bu makalenin ekinde bulabilirsiniz (lottery.mq5).

6. Expert Advisor'ın Optimizasyonu

EA, Strateji Test Cihazında bulunan belirli alım satım koşulları için optimize edilmelidir: İlk para yatırma - 5.000 USD, kaldıraç - 1:100, tarih - 1 yıl, piyango kazanma - 100.000 USD, maksimum bahis - 5 lot, para birimi çifti - EURUSD, Stop Out düzeyi - %50.

MetaTrader 5 istemci terminalinde önerilen Expert Advisor'ların optimizasyonu bize uymuyor. Gerçekten de optimizasyon sırasında piyangoyu kazanma olasılığını maksimize etmemiz gerekiyor. Bunu yapmak için EA'yı 1000 farklı geçmiş parçası üzerinde çalıştırmalı ve kazanç/kayıp oranını hesaplamalıyız. EA'yı tek bir geçmiş parçası üzerinde çalıştırmak hiçbir anlam ifade etmiyor: Bize ya kazancı ya da kaybı verecek, bakiye durumu önceden biliniyor - ya 0 USD ya da 100.000 USD.

EA'yı manuel olarak 1000 geçmiş parçası üzerinde çalıştırmak sıkıcıdır; bu nedenle başka bir yoldan gideceğiz. Piyasaya giriş yönünü belirlemek için, EA'mız rastgele bir alım/satım dizisi oluşturan rastgele sayı üretecini kullanır. EA'yı tek bir geçmiş parçası üzerinde 1000 farklı alım/satım dizisiyle çalıştıralım. Elbette bu 1000 farklı geçmiş parçasıyla aynı değil, ama çok benzer.

T zamanı gibi bazı parametreleri optimize etmek için her T değeri için 1000 farklı alım/satım dizisi çalıştırıyoruz ve kazanma olasılığını belirliyoruz. Bunu yapmak için, iki parametre ile optimizasyonun Yavaş tamamlama algoritmasını seçin: T zamanı ve şanslı bilet sayısı, yani rastgele dizi sayısı.

Optimizasyon sonuçlarını Excel'e aktarın ve grafiği çizin:





Şekil 7. T zamanına bağlı olarak piyangoyu kazanma olasılığı. Apsis ekseni - önemsiz strateji zaman aşımı, yani bir alım satım işleminin süresi. Ordinat ekseni - Böyle bir T zamanı ile kazanma olasılığı.

Şekil 7'ye bakarak, optimum T zamanını belirliyoruz. Maksimum kazanma olasılığı, yaklaşık T zamanı = 350.000 saniyeye karşılık gelir. Grafik, yukarıdaki Şekil 3'teki teorik tahmine benzer - küçük T değerleri ile kazanmaolasılığı neredeyse sıfırdır. Grafiğin şekli, geçmiş döneme ve uzunluğa bağlıdır. Grafik her zaman yaklaşık 500.000 saniyelik büyük zaman değerlerine düşer.

Kar Al'ın optimum değerlerinibelirlemek için, Kar Al'ın yalnızca çok büyük hisse senedi emisyonlarını tetiklemesi için çalışarak bakiye ve hisse senedi grafiğini gözlemliyoruz. Kar Al sabitlerinin maksimum bakiye ile optimizasyonu hiçbir anlam ifade etmez: Büyük emisyonlar çok nadiren meydana gelir, belki EA işleyişinin her anında bir kez ve hatta daha nadiren gerçekleşir. Optimizasyonu maksimum bakiye ile çalıştırırsak, yalnızca bu belirli geçmiş parçasına uyum sağlayacaktır.

7. Expert Advisor'ı Kontrol Etme

EA kalitesini belirlemek için, onu 10 000 farklı alım/satım dizisiyle çalıştıracağız. Excel'de optimizasyon sonuçlarını içeren tabloyu açın, ardından kazanma/kaybetme oranını hesaplayın ve çizin.

Ölçümlerin sonuçlarından, Expert Advisor'ımız piyangoyu (100.000 USD'den fazla kazanarak) 0,045 olasılık ve 0,05 teorik limit ile kazanır. Expert Advisor, piyangoyu 0,88 olasılık ile (150 USD'den daha az kazanır) kaybeder. 0,075'lik kalan olasılık 150 ila 100.000 USD aralığındaki bakiyedeğerine karşılık gelir. 0,1 olasılıkla Expert Advisor, ilk yatırılan 5000 USD'den daha fazla hisse senedi kazanır.





Şekil 8. Piyango zamanı. Apsis ekseni - Alım satım işlemi sayısı. Ordinat ekseni - Belirli sayıda alım satım işlemi için piyangoyu kazanma olasılığı.

Şekil 8'de, alım satım işlemi sayısına bağlı olarak kazanma ve kaybetme olasılığını gösteren eğriler gösterilmiştir. Mavi eğri - Genel durumda alım satım işlemi sayısı, kırmızı eğri - kazanma durumunda alım satım işlemi sayısı. Genel olarak, piyango 20 alım satım işleminde (2 ay, 1 alım satım işlemi = 350.000 saniye) kayıpla sonuçlanır. Piyango altı ay veya daha uzun sürebilir (60-70 alım satım işlemi). Kazançlar, 3-5 aylık piyango döneminde en olasıdır (30-50 alım satım işlemi, kırmızı eğri).

Sonuç

Belirli alım satım koşulları için optimize edilmiş piyango Expert Advisor'ı oluşturduk. EA, olası tüm seçenekleri içerecek şekilde en basit şekilde yazılmıştır. Piyango Expert Advisor'ının avantajları ve dezavantajları açıktır.

Avantajları:

Piyangoyu tek başınıza oynayabilirsiniz. Milyonlarca bilet satmaya gerek yoktur.

Bilet fiyatı (ilk para yatırma) ve kazanma oranını seçebilirsiniz.

Kazanma olasılığı önceden bilinir ve teorik limite yakındır.

Kazanma sonuçları, ücretsiz olarak sunulan ForEx geçmişinde bütünlük açısından kontrol edilebilir.

Dezavantajları:

Piyangonun çok uzun zamanı vardır - birkaç ay. Zaman, alım satım koşulları ile sınırlıdır.

Olası "bilet fiyatı"/"kazanma" oranı düşüktür - yaklaşık 1:10.

Büyük bir ilk para yatırma tutarı gereklidir.

Geliştiricilerin en iyi çabalarına rağmen, önemsiz bir algoritmanın uygulanması dahi kolay olmayan bir ustalık, matematik bilgisi ve MQL5 dili gerektirir. Ancak geliştiricilerin çabaları sayesinde uygulama hala mümkün.