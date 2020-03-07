Валюты / TEAM
TEAM: Atlassian Corporation - Class A
172.04 USD 1.83 (1.05%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TEAM за сегодня изменился на -1.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 171.35, а максимальная — 175.96.
Следите за динамикой Atlassian Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TEAM
- Figma Drops 29% in a Month: Buy, Sell or Hold the FIG Stock?
- QQQ ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Will Weakening Net Dollar Retention Slow MNDY's Enterprise Gains?
- Forget Chatbots: Atlassian’s Real AI Play Is The Browser (NASDAQ:TEAM)
- Atlassian Corporation (TEAM) Presents at Goldman Sachs Communacopia
- Atlassian на конференции Goldman Sachs: фокус на ИИ и корпоративном сегменте
- Atlassian at Goldman Sachs Conference: AI and Enterprise Focus
- Глава Atlassian Кэннон-Брукс продал акции на сумму $1,34 млн
- Скотт Фаркуар продает акции Atlassian (TEAM) на сумму $1,35 млн
- Atlassian’s Cannon-Brookes sells $1.34m in shares
- Farquhar Scott sells Atlassian (TEAM) shares worth $1.35 million
- Guggenheim настроен оптимистично в отношении Atlassian и GitLab, поскольку внедрение ИИ будет стимулировать рост
- Guggenheim bullish on Atlassian and GitLab as AI adoption to fuel growth
- MNDY's Spending Surge Intensifies: Is Margin Expansion at Risk?
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Atlassian stock
- Atlassian shares jump as data center phaseout expected to boost cloud growth
- Stock Market Today: Dow Climbs, S&P 500 And Nasdaq Join In; Palantir Rallies (Live Coverage)
- QQQ ETF News, 9/9/2025 - TipRanks.com
- Atlassian to Buy The Browser Company in $610 Million Deal
- QQQ ETF News, 9/8/2025 - TipRanks.com
- OpenAI reorganizes research team behind ChatGPT’s personality
- OpenAI hires the team behind Xcode coding assistant Alex
- Guidewire Q4 Earnings & Revenues Surpass Estimates, Stock Surges
- HubSpot stock rating reiterated at Buy by Canaccord Genuity
Дневной диапазон
171.35 175.96
Годовой диапазон
155.37 326.00
- Предыдущее закрытие
- 173.87
- Open
- 174.73
- Bid
- 172.04
- Ask
- 172.34
- Low
- 171.35
- High
- 175.96
- Объем
- 4.198 K
- Дневное изменение
- -1.05%
- Месячное изменение
- -1.32%
- 6-месячное изменение
- -18.53%
- Годовое изменение
- 5.24%
