172.04 USD 1.83 (1.05%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TEAM за сегодня изменился на -1.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 171.35, а максимальная — 175.96.

Следите за динамикой Atlassian Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Xeeru AI synthetic index bot
David Jose Lopez Onate
Эксперты
Works only in Crash 300 on Deriv Broker, Timeframe M1 Xe eru   is a cutting-edge algorithmic trading software developed in Python and mql5 for Deriv MT5 designed to profit in Crash 300 Index using sophisticated mathematical and statistical models of prediction and probability, implementing the fascinating power of Artificial Intelligence (AI). xeeru.com   Our way of dealing with the market  is radically different from the majority of commercial trading systems which are based mostly on linear la
TepuyFX Martingale
Leonardo Guia Gonzalez
Эксперты
TEPUY FX MARTINGALE IS A BOT CREATED BY A GROUP OF EXPERIENCED TRADERS IN FOREX MARKET, IT WORKS MULTICURRENCY HOWEVER, IF YOU ALREADY PURCHASED THE LICENSE, WE RECOMEND TO STICK TO THE PLAN CREATED AND DESINGNED BY THE TEAM. WE WILL PROVIDE YOU WITH ALL THE SET FILES NEEDED.  RECOMENDATIONS:  1- USING CENTS ACCOUNTS IS THE BEST WAY TO RUN THE PORTFOLIO 2- USE MT5 ACCOUNTS WITH 1000 TRADES LIMIT (OPEN TRADES LIMIT)  3- THE MORE LEVERAGE THE BETTER 4- ASK ANY QUESTION TO THE SUPPORT TEAM
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Эксперты
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Ninja Wolf Robot GMT
Mohammed Mahajna
3.7 (20)
Эксперты
------------------------------so important : please adjust the (shift hour inputs ) based on you broker gmt time ---------------- https://t.me/NinjaWolfRobot  Telegram channel  4 copies left for 449$  next price 549$ FINAL PRICE : 3499$  checkout the new two robots from IROBOT TEAM here :  SHARK and INFERNO Robots  https://www.mql5.com/en/market/product/68110 https://www.mql5.com/en/market/product/68914 the Robot has passed all stress-testes in tough conditions. it's in   a real account fo
Дневной диапазон
171.35 175.96
Годовой диапазон
155.37 326.00
Предыдущее закрытие
173.87
Open
174.73
Bid
172.04
Ask
172.34
Low
171.35
High
175.96
Объем
4.198 K
Дневное изменение
-1.05%
Месячное изменение
-1.32%
6-месячное изменение
-18.53%
Годовое изменение
5.24%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.