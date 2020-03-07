KurseKategorien
TEAM: Atlassian Corporation - Class A

169.63 USD 2.62 (1.52%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TEAM hat sich für heute um -1.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 168.11 bis zu einem Hoch von 175.70 gehandelt.

Verfolgen Sie die Atlassian Corporation - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
168.11 175.70
Jahresspanne
155.37 326.00
Vorheriger Schlusskurs
172.25
Eröffnung
174.78
Bid
169.63
Ask
169.93
Tief
168.11
Hoch
175.70
Volumen
5.342 K
Tagesänderung
-1.52%
Monatsänderung
-2.71%
6-Monatsänderung
-19.67%
Jahresänderung
3.77%
