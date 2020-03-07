Währungen / TEAM
TEAM: Atlassian Corporation - Class A
169.63 USD 2.62 (1.52%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TEAM hat sich für heute um -1.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 168.11 bis zu einem Hoch von 175.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Atlassian Corporation - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TEAM News
- Atlassian to acquire DX for $1 billion to measure AI impact
- Atlassian: CEO stößt Aktienpaket im Wert von 1,33 Millionen US-Dollar ab
- Atlassian-Direktor Scott Farquhar verkauft Aktien im Wert von 1,33 Mio. US-Dollar
- Atlassian beruft KI-Unternehmer Jason Warner in den Verwaltungsrat
- Atlassian appoints AI entrepreneur Jason Warner to board of directors
- Atlassian-Aktie: Diese Wachstumsaktie ist günstiger bewertet als viele andere
- Figma Drops 29% in a Month: Buy, Sell or Hold the FIG Stock?
- McDonald’s adds two new executives to the leadership team
- QQQ ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Will Weakening Net Dollar Retention Slow MNDY's Enterprise Gains?
- Forget Chatbots: Atlassian’s Real AI Play Is The Browser (NASDAQ:TEAM)
- Atlassian Corporation (TEAM) Presents at Goldman Sachs Communacopia
- Atlassian auf Goldman Sachs Konferenz: Strategie für KI und Großkunden im Fokus
- Atlassian at Goldman Sachs Conference: AI and Enterprise Focus
- Atlassian-Mitgründer Cannon-Brookes verkauft Aktien im Wert von 1,34 Mio. $/n
- Atlassian-Direktor Farquhar verkauft Aktienpaket im Wert von 1,35 Mio. US-Dollar
- Atlassian’s Cannon-Brookes sells $1.34m in shares
- Farquhar Scott sells Atlassian (TEAM) shares worth $1.35 million
- Guggenheim bullish on Atlassian and GitLab as AI adoption to fuel growth
- MNDY's Spending Surge Intensifies: Is Margin Expansion at Risk?
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Atlassian stock
- Atlassian shares jump as data center phaseout expected to boost cloud growth
- Stock Market Today: Dow Climbs, S&P 500 And Nasdaq Join In; Palantir Rallies (Live Coverage)
- QQQ ETF News, 9/9/2025 - TipRanks.com
TEAM on the Community Forum
Tagesspanne
168.11 175.70
Jahresspanne
155.37 326.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 172.25
- Eröffnung
- 174.78
- Bid
- 169.63
- Ask
- 169.93
- Tief
- 168.11
- Hoch
- 175.70
- Volumen
- 5.342 K
- Tagesänderung
- -1.52%
- Monatsänderung
- -2.71%
- 6-Monatsänderung
- -19.67%
- Jahresänderung
- 3.77%
