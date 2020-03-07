통화 / TEAM
TEAM: Atlassian Corporation - Class A
169.05 USD 0.58 (0.34%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TEAM 환율이 오늘 -0.34%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 168.34이고 고가는 171.90이었습니다.
Atlassian Corporation - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
TEAM News
- monday.com plunges 12.5% YTD: Should You Hold or Fold the stock?
- Mizuho maintains Outperform rating on Atlassian stock after $1B DX acquisition
- Atlassian to acquire DX for $1 billion to measure AI impact
- 애틀라시안, 이사회에 AI 기업가 제이슨 워너 임명
- Atlassian appoints AI entrepreneur Jason Warner to board of directors
- Figma Drops 29% in a Month: Buy, Sell or Hold the FIG Stock?
- McDonald’s adds two new executives to the leadership team
- QQQ ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Will Weakening Net Dollar Retention Slow MNDY's Enterprise Gains?
- Forget Chatbots: Atlassian’s Real AI Play Is The Browser (NASDAQ:TEAM)
- Atlassian Corporation (TEAM) Presents at Goldman Sachs Communacopia
- 아틀라시안, 골드만삭스 컨퍼런스서 AI 및 엔터프라이즈 집중
- Atlassian at Goldman Sachs Conference: AI and Enterprise Focus
- 아틀라시안 캐논-브룩스, 134만 달러 상당 주식 매각
- Farquhar Scott, Atlassian(TEAM) 주식 135만 달러 상당 매도
- Atlassian’s Cannon-Brookes sells $1.34m in shares
- Farquhar Scott sells Atlassian (TEAM) shares worth $1.35 million
- 구겐하임, AI 도입이 성장 촉진할 것으로 보고 Atlassian과 GitLab에 낙관적 전망
- Guggenheim bullish on Atlassian and GitLab as AI adoption to fuel growth
- MNDY's Spending Surge Intensifies: Is Margin Expansion at Risk?
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Atlassian stock
- Atlassian shares jump as data center phaseout expected to boost cloud growth
- Stock Market Today: Dow Climbs, S&P 500 And Nasdaq Join In; Palantir Rallies (Live Coverage)
- QQQ ETF News, 9/9/2025 - TipRanks.com
TEAM on the Community Forum
일일 변동 비율
168.34 171.90
년간 변동
155.37 326.00
- 이전 종가
- 169.63
- 시가
- 171.37
- Bid
- 169.05
- Ask
- 169.35
- 저가
- 168.34
- 고가
- 171.90
- 볼륨
- 4.492 K
- 일일 변동
- -0.34%
- 월 변동
- -3.04%
- 6개월 변동
- -19.95%
- 년간 변동율
- 3.41%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K