시세섹션
통화 / TEAM
주식로 돌아가기

TEAM: Atlassian Corporation - Class A

169.05 USD 0.58 (0.34%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

TEAM 환율이 오늘 -0.34%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 168.34이고 고가는 171.90이었습니다.

Atlassian Corporation - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TEAM News

TEAM on the Community Forum

TEAM을 위한 트레이딩 애플리케이션

Xeeru AI synthetic index bot
David Jose Lopez Onate
Experts
Works only in Crash 300 on Deriv Broker, Timeframe M1 Xe eru   is a cutting-edge algorithmic trading software developed in Python and mql5 for Deriv MT5 designed to profit in Crash 300 Index using sophisticated mathematical and statistical models of prediction and probability, implementing the fascinating power of Artificial Intelligence (AI). xeeru.com   Our way of dealing with the market  is radically different from the majority of commercial trading systems which are based mostly on linear la
TepuyFX Martingale
Leonardo Guia Gonzalez
Experts
TEPUY FX MARTINGALE IS A BOT CREATED BY A GROUP OF EXPERIENCED TRADERS IN FOREX MARKET, IT WORKS MULTICURRENCY HOWEVER, IF YOU ALREADY PURCHASED THE LICENSE, WE RECOMEND TO STICK TO THE PLAN CREATED AND DESINGNED BY THE TEAM. WE WILL PROVIDE YOU WITH ALL THE SET FILES NEEDED.  RECOMENDATIONS:  1- USING CENTS ACCOUNTS IS THE BEST WAY TO RUN THE PORTFOLIO 2- USE MT5 ACCOUNTS WITH 1000 TRADES LIMIT (OPEN TRADES LIMIT)  3- THE MORE LEVERAGE THE BETTER 4- ASK ANY QUESTION TO THE SUPPORT TEAM
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Experts
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Ninja Wolf Robot GMT
Mohammed Mahajna
3.7 (20)
Experts
------------------------------so important : please adjust the (shift hour inputs ) based on you broker gmt time ---------------- https://t.me/NinjaWolfRobot  Telegram channel  4 copies left for 449$  next price 549$ FINAL PRICE : 3499$  checkout the new two robots from IROBOT TEAM here :  SHARK and INFERNO Robots  https://www.mql5.com/en/market/product/68110 https://www.mql5.com/en/market/product/68914 the Robot has passed all stress-testes in tough conditions. it's in   a real account fo
일일 변동 비율
168.34 171.90
년간 변동
155.37 326.00
이전 종가
169.63
시가
171.37
Bid
169.05
Ask
169.35
저가
168.34
고가
171.90
볼륨
4.492 K
일일 변동
-0.34%
월 변동
-3.04%
6개월 변동
-19.95%
년간 변동율
3.41%
19 9월, 금요일
17:00
USD
베이커 휴즈 US Oil Rig Count
활동
418
예측값
훑어보기
416
17:00
USD
베이커 휴즈 미국 총 리그 수
활동
542
예측값
훑어보기
539
19:30
USD
CFTC 골드 비상업 순포지션
활동
266.4 K
예측값
훑어보기
261.7 K
19:30
USD
CFTC 원유 비상업 순포지션
활동
98.7 K
예측값
훑어보기
81.8 K
19:30
USD
CFTC S&P 500 비상업 순포지션
활동
-225.1 K
예측값
훑어보기
-173.7 K
19:30
USD
CFTC 나스닥 100 비상업 순포지션
활동
17.8 K
예측값
훑어보기
25.5 K