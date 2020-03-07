FiyatlarBölümler
Dövizler / TEAM
Geri dön - Hisse senetleri

TEAM: Atlassian Corporation - Class A

169.05 USD 0.58 (0.34%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TEAM fiyatı bugün -0.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 168.34 ve Yüksek fiyatı olarak 171.90 aralığında işlem gördü.

Atlassian Corporation - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TEAM haberleri

TEAM on the Community Forum

TEAM için alım-satım uygulamaları

Xeeru AI synthetic index bot
David Jose Lopez Onate
Uzman Danışmanlar
Works only in Crash 300 on Deriv Broker, Timeframe M1 Xe eru   is a cutting-edge algorithmic trading software developed in Python and mql5 for Deriv MT5 designed to profit in Crash 300 Index using sophisticated mathematical and statistical models of prediction and probability, implementing the fascinating power of Artificial Intelligence (AI). xeeru.com   Our way of dealing with the market  is radically different from the majority of commercial trading systems which are based mostly on linear la
TepuyFX Martingale
Leonardo Guia Gonzalez
Uzman Danışmanlar
TEPUY FX MARTINGALE IS A BOT CREATED BY A GROUP OF EXPERIENCED TRADERS IN FOREX MARKET, IT WORKS MULTICURRENCY HOWEVER, IF YOU ALREADY PURCHASED THE LICENSE, WE RECOMEND TO STICK TO THE PLAN CREATED AND DESINGNED BY THE TEAM. WE WILL PROVIDE YOU WITH ALL THE SET FILES NEEDED.  RECOMENDATIONS:  1- USING CENTS ACCOUNTS IS THE BEST WAY TO RUN THE PORTFOLIO 2- USE MT5 ACCOUNTS WITH 1000 TRADES LIMIT (OPEN TRADES LIMIT)  3- THE MORE LEVERAGE THE BETTER 4- ASK ANY QUESTION TO THE SUPPORT TEAM
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Uzman Danışmanlar
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Ninja Wolf Robot GMT
Mohammed Mahajna
3.7 (20)
Uzman Danışmanlar
------------------------------so important : please adjust the (shift hour inputs ) based on you broker gmt time ---------------- https://t.me/NinjaWolfRobot  Telegram channel  4 copies left for 449$  next price 549$ FINAL PRICE : 3499$  checkout the new two robots from IROBOT TEAM here :  SHARK and INFERNO Robots  https://www.mql5.com/en/market/product/68110 https://www.mql5.com/en/market/product/68914 the Robot has passed all stress-testes in tough conditions. it's in   a real account fo
Günlük aralık
168.34 171.90
Yıllık aralık
155.37 326.00
Önceki kapanış
169.63
Açılış
171.37
Satış
169.05
Alış
169.35
Düşük
168.34
Yüksek
171.90
Hacim
4.492 K
Günlük değişim
-0.34%
Aylık değişim
-3.04%
6 aylık değişim
-19.95%
Yıllık değişim
3.41%
21 Eylül, Pazar