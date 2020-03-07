CotizacionesSecciones
Divisas / TEAM
TEAM: Atlassian Corporation - Class A

172.25 USD 0.21 (0.12%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de TEAM de hoy ha cambiado un 0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 171.23, mientras que el máximo ha alcanzado 176.87.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Atlassian Corporation - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
171.23 176.87
Rango anual
155.37 326.00
Cierres anteriores
172.04
Open
173.99
Bid
172.25
Ask
172.55
Low
171.23
High
176.87
Volumen
4.275 K
Cambio diario
0.12%
Cambio mensual
-1.20%
Cambio a 6 meses
-18.43%
Cambio anual
5.37%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B