TEAM: Atlassian Corporation - Class A
172.25 USD 0.21 (0.12%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TEAM de hoy ha cambiado un 0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 171.23, mientras que el máximo ha alcanzado 176.87.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Atlassian Corporation - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
TEAM News
- Atlassian appoints AI entrepreneur Jason Warner to board of directors
- Forget Chatbots: Atlassian’s Real AI Play Is The Browser (NASDAQ:TEAM)
- Atlassian at Goldman Sachs Conference: AI and Enterprise Focus
- Atlassian’s Cannon-Brookes sells $1.34m in shares
- Farquhar Scott sells Atlassian (TEAM) shares worth $1.35 million
- Guggenheim bullish on Atlassian and GitLab as AI adoption to fuel growth
Rango diario
171.23 176.87
Rango anual
155.37 326.00
- Cierres anteriores
- 172.04
- Open
- 173.99
- Bid
- 172.25
- Ask
- 172.55
- Low
- 171.23
- High
- 176.87
- Volumen
- 4.275 K
- Cambio diario
- 0.12%
- Cambio mensual
- -1.20%
- Cambio a 6 meses
- -18.43%
- Cambio anual
- 5.37%
