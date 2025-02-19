Валюты / RGTIW
RGTIW: Rigetti Computing Inc - Redeemable warrants, each whole warrant
8.9600 USD 0.7800 (9.54%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RGTIW за сегодня изменился на 9.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.9900, а максимальная — 9.1200.
Следите за динамикой Rigetti Computing Inc - Redeemable warrants, each whole warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
7.9900 9.1200
Годовой диапазон
0.0660 9.7900
- Предыдущее закрытие
- 8.1800
- Open
- 8.2800
- Bid
- 8.9600
- Ask
- 8.9630
- Low
- 7.9900
- High
- 9.1200
- Объем
- 912
- Дневное изменение
- 9.54%
- Месячное изменение
- 54.48%
- 6-месячное изменение
- 224.64%
- Годовое изменение
- 8868.97%
