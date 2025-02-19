КотировкиРазделы
RGTIW: Rigetti Computing Inc - Redeemable warrants, each whole warrant

8.9600 USD 0.7800 (9.54%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RGTIW за сегодня изменился на 9.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.9900, а максимальная — 9.1200.

Следите за динамикой Rigetti Computing Inc - Redeemable warrants, each whole warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
7.9900 9.1200
Годовой диапазон
0.0660 9.7900
Предыдущее закрытие
8.1800
Open
8.2800
Bid
8.9600
Ask
8.9630
Low
7.9900
High
9.1200
Объем
912
Дневное изменение
9.54%
Месячное изменение
54.48%
6-месячное изменение
224.64%
Годовое изменение
8868.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.