Währungen / RGTIW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RGTIW: Rigetti Computing Inc - Redeemable warrants, each whole warrant
13.3876 USD 2.7276 (25.59%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RGTIW hat sich für heute um 25.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.0800 bis zu einem Hoch von 14.7800 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rigetti Computing Inc - Redeemable warrants, each whole warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RGTIW News
- Rigetti 2Q25: Not Too Bad, But Still A Sell (NASDAQ:RGTI)
- Rigetti Computing, Inc. (RGTI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rigetti Computing: Irrational Exuberance Has Returned Again (NASDAQ:RGTI)
- Undercovered Dozen: Rigetti Computing, Western Union, Ouster And More
- Cooling The Hype: Rigetti’s Roadmap And The Case For Patience (NASDAQ:RGTI)
- Rigetti: Moonshot Physics Meets Market Math (NASDAQ:RGTI)
- Wall Street Lunch: Tariffs' Impact On Inflation Muted In May
- Joyride Is Over: Selling D-Wave Quantum Stock Before Bookings Negative Kicks In (QBTS)
- Deep Analysis Shows Rigetti's High-Risk Growth Horizon (Rating Upgrade) (NASDAQ:RGTI)
- Rigetti’s Quantum Gamble Enters Critical Phase (NASDAQ:RGTI)
- Rigetti Computing: Why The Stock Is Dropping Despite A Strong Earnings Call (RGTI)
- Rigetti Computing Earnings: Hard Pass From Me (NASDAQ:RGTI)
- Rigetti Computing: Vast Short Interest Is Absolutely Fair (NASDAQ:RGTI)
Tagesspanne
11.0800 14.7800
Jahresspanne
0.0660 14.7800
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.6600
- Eröffnung
- 11.7800
- Bid
- 13.3876
- Ask
- 13.3906
- Tief
- 11.0800
- Hoch
- 14.7800
- Volumen
- 2.429 K
- Tagesänderung
- 25.59%
- Monatsänderung
- 130.82%
- 6-Monatsänderung
- 385.06%
- Jahresänderung
- 13301.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K