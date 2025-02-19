KurseKategorien
RGTIW: Rigetti Computing Inc - Redeemable warrants, each whole warrant

13.3876 USD 2.7276 (25.59%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RGTIW hat sich für heute um 25.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.0800 bis zu einem Hoch von 14.7800 gehandelt.

Verfolgen Sie die Rigetti Computing Inc - Redeemable warrants, each whole warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
11.0800 14.7800
Jahresspanne
0.0660 14.7800
Vorheriger Schlusskurs
10.6600
Eröffnung
11.7800
Bid
13.3876
Ask
13.3906
Tief
11.0800
Hoch
14.7800
Volumen
2.429 K
Tagesänderung
25.59%
Monatsänderung
130.82%
6-Monatsänderung
385.06%
Jahresänderung
13301.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K