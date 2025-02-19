QuotazioniSezioni
RGTIW: Rigetti Computing Inc - Redeemable warrants, each whole warrant

17.1200 USD 3.7324 (27.88%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RGTIW ha avuto una variazione del 27.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.5000 e ad un massimo di 17.6900.

Segui le dinamiche di Rigetti Computing Inc - Redeemable warrants, each whole warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
13.5000 17.6900
Intervallo Annuale
0.0660 17.6900
Chiusura Precedente
13.3876
Apertura
13.5500
Bid
17.1200
Ask
17.1230
Minimo
13.5000
Massimo
17.6900
Volume
1.980 K
Variazione giornaliera
27.88%
Variazione Mensile
195.17%
Variazione Semestrale
520.29%
Variazione Annuale
17037.14%
20 settembre, sabato