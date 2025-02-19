Valute / RGTIW
RGTIW: Rigetti Computing Inc - Redeemable warrants, each whole warrant
17.1200 USD 3.7324 (27.88%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RGTIW ha avuto una variazione del 27.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.5000 e ad un massimo di 17.6900.
Segui le dinamiche di Rigetti Computing Inc - Redeemable warrants, each whole warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
13.5000 17.6900
Intervallo Annuale
0.0660 17.6900
- Chiusura Precedente
- 13.3876
- Apertura
- 13.5500
- Bid
- 17.1200
- Ask
- 17.1230
- Minimo
- 13.5000
- Massimo
- 17.6900
- Volume
- 1.980 K
- Variazione giornaliera
- 27.88%
- Variazione Mensile
- 195.17%
- Variazione Semestrale
- 520.29%
- Variazione Annuale
- 17037.14%
20 settembre, sabato