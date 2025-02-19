FiyatlarBölümler
Dövizler / RGTIW
RGTIW: Rigetti Computing Inc - Redeemable warrants, each whole warrant

17.1200 USD 3.7324 (27.88%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RGTIW fiyatı bugün 27.88% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.5000 ve Yüksek fiyatı olarak 17.6900 aralığında işlem gördü.

Rigetti Computing Inc - Redeemable warrants, each whole warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
13.5000 17.6900
Yıllık aralık
0.0660 17.6900
Önceki kapanış
13.3876
Açılış
13.5500
Satış
17.1200
Alış
17.1230
Düşük
13.5000
Yüksek
17.6900
Hacim
1.980 K
Günlük değişim
27.88%
Aylık değişim
195.17%
6 aylık değişim
520.29%
Yıllık değişim
17037.14%
21 Eylül, Pazar