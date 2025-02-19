CotationsSections
RGTIW: Rigetti Computing Inc - Redeemable warrants, each whole warrant

17.1200 USD 3.7324 (27.88%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RGTIW a changé de 27.88% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 13.5000 et à un maximum de 17.6900.

Suivez la dynamique Rigetti Computing Inc - Redeemable warrants, each whole warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
13.5000 17.6900
Range Annuel
0.0660 17.6900
Clôture Précédente
13.3876
Ouverture
13.5500
Bid
17.1200
Ask
17.1230
Plus Bas
13.5000
Plus Haut
17.6900
Volume
1.980 K
Changement quotidien
27.88%
Changement Mensuel
195.17%
Changement à 6 Mois
520.29%
Changement Annuel
17037.14%
