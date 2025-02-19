货币 / RGTIW
RGTIW: Rigetti Computing Inc - Redeemable warrants, each whole warrant
9.6500 USD 0.6900 (7.70%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RGTIW汇率已更改7.70%。当日，交易品种以低点8.8800和高点9.9100进行交易。
关注Rigetti Computing Inc - Redeemable warrants, each whole warrant动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RGTIW新闻
日范围
8.8800 9.9100
年范围
0.0660 9.9100
- 前一天收盘价
- 8.9600
- 开盘价
- 9.0700
- 卖价
- 9.6500
- 买价
- 9.6530
- 最低价
- 8.8800
- 最高价
- 9.9100
- 交易量
- 571
- 日变化
- 7.70%
- 月变化
- 66.38%
- 6个月变化
- 249.64%
- 年变化
- 9559.66%
