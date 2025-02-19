クォートセクション
通貨 / RGTIW
RGTIW: Rigetti Computing Inc - Redeemable warrants, each whole warrant

13.3876 USD 2.7276 (25.59%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RGTIWの今日の為替レートは、25.59%変化しました。日中、通貨は1あたり11.0800の安値と14.7800の高値で取引されました。

Rigetti Computing Inc - Redeemable warrants, each whole warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
11.0800 14.7800
1年のレンジ
0.0660 14.7800
以前の終値
10.6600
始値
11.7800
買値
13.3876
買値
13.3906
安値
11.0800
高値
14.7800
出来高
2.429 K
1日の変化
25.59%
1ヶ月の変化
130.82%
6ヶ月の変化
385.06%
1年の変化
13301.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K