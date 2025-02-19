通貨 / RGTIW
RGTIW: Rigetti Computing Inc - Redeemable warrants, each whole warrant
13.3876 USD 2.7276 (25.59%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RGTIWの今日の為替レートは、25.59%変化しました。日中、通貨は1あたり11.0800の安値と14.7800の高値で取引されました。
Rigetti Computing Inc - Redeemable warrants, each whole warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
RGTIW News
1日のレンジ
11.0800 14.7800
1年のレンジ
0.0660 14.7800
- 以前の終値
- 10.6600
- 始値
- 11.7800
- 買値
- 13.3876
- 買値
- 13.3906
- 安値
- 11.0800
- 高値
- 14.7800
- 出来高
- 2.429 K
- 1日の変化
- 25.59%
- 1ヶ月の変化
- 130.82%
- 6ヶ月の変化
- 385.06%
- 1年の変化
- 13301.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K