PFM: Invesco Dividend Achievers ETF

51.23 USD 0.29 (0.57%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PFM за сегодня изменился на 0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.01, а максимальная — 51.40.

Следите за динамикой Invesco Dividend Achievers ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PFM сегодня?

Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) сегодня оценивается на уровне 51.23. Инструмент торгуется в пределах 51.01 - 51.40, вчерашнее закрытие составило 50.94, а торговый объем достиг 39. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PFM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Dividend Achievers ETF?

Invesco Dividend Achievers ETF в настоящее время оценивается в 51.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.47% и USD. Отслеживайте движения PFM на графике в реальном времени.

Как купить акции PFM?

Вы можете купить акции Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) по текущей цене 51.23. Ордера обычно размещаются около 51.23 или 51.53, тогда как 39 и 0.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PFM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PFM?

Инвестирование в Invesco Dividend Achievers ETF предполагает учет годового диапазона 40.01 - 51.40 и текущей цены 51.23. Многие сравнивают 1.39% и 13.64% перед размещением ордеров на 51.23 или 51.53. Изучайте ежедневные изменения цены PFM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Dividend Achievers ETF?

Самая высокая цена Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) за последний год составила 51.40. Акции заметно колебались в пределах 40.01 - 51.40, сравнение с 50.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Dividend Achievers ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Dividend Achievers ETF?

Самая низкая цена Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) за год составила 40.01. Сравнение с текущими 51.23 и 40.01 - 51.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PFM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PFM?

В прошлом Invesco Dividend Achievers ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.94 и 11.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
51.01 51.40
Годовой диапазон
40.01 51.40
Предыдущее закрытие
50.94
Open
51.01
Bid
51.23
Ask
51.53
Low
51.01
High
51.40
Объем
39
Дневное изменение
0.57%
Месячное изменение
1.39%
6-месячное изменение
13.64%
Годовое изменение
11.47%
