PFM: Invesco Dividend Achievers ETF
Курс PFM за сегодня изменился на 0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.01, а максимальная — 51.40.
Следите за динамикой Invesco Dividend Achievers ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PFM
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PFM сегодня?
Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) сегодня оценивается на уровне 51.23. Инструмент торгуется в пределах 51.01 - 51.40, вчерашнее закрытие составило 50.94, а торговый объем достиг 39. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PFM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Dividend Achievers ETF?
Invesco Dividend Achievers ETF в настоящее время оценивается в 51.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.47% и USD. Отслеживайте движения PFM на графике в реальном времени.
Как купить акции PFM?
Вы можете купить акции Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) по текущей цене 51.23. Ордера обычно размещаются около 51.23 или 51.53, тогда как 39 и 0.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PFM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PFM?
Инвестирование в Invesco Dividend Achievers ETF предполагает учет годового диапазона 40.01 - 51.40 и текущей цены 51.23. Многие сравнивают 1.39% и 13.64% перед размещением ордеров на 51.23 или 51.53. Изучайте ежедневные изменения цены PFM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Dividend Achievers ETF?
Самая высокая цена Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) за последний год составила 51.40. Акции заметно колебались в пределах 40.01 - 51.40, сравнение с 50.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Dividend Achievers ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Dividend Achievers ETF?
Самая низкая цена Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) за год составила 40.01. Сравнение с текущими 51.23 и 40.01 - 51.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PFM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PFM?
В прошлом Invesco Dividend Achievers ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.94 и 11.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.94
- Open
- 51.01
- Bid
- 51.23
- Ask
- 51.53
- Low
- 51.01
- High
- 51.40
- Объем
- 39
- Дневное изменение
- 0.57%
- Месячное изменение
- 1.39%
- 6-месячное изменение
- 13.64%
- Годовое изменение
- 11.47%