시세섹션
통화 / PFM
주식로 돌아가기

PFM: Invesco Dividend Achievers ETF

51.21 USD 0.27 (0.53%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

PFM 환율이 오늘 0.53%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 51.18이고 고가는 51.21이었습니다.

Invesco Dividend Achievers ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PFM News

자주 묻는 질문

What is PFM stock price today?

Invesco Dividend Achievers ETF stock is priced at 51.21 today. It trades within 51.18 - 51.21, yesterday's close was 50.94, and trading volume reached 3. The live price chart of PFM shows these updates.

Does Invesco Dividend Achievers ETF stock pay dividends?

Invesco Dividend Achievers ETF is currently valued at 51.21. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 11.42% and USD. View the chart live to track PFM movements.

How to buy PFM stock?

You can buy Invesco Dividend Achievers ETF shares at the current price of 51.21. Orders are usually placed near 51.21 or 51.51, while 3 and 0.06% show market activity. Follow PFM updates on the live chart today.

How to invest into PFM stock?

Investing in Invesco Dividend Achievers ETF involves considering the yearly range 40.01 - 51.06 and current price 51.21. Many compare 1.35% and 13.60% before placing orders at 51.21 or 51.51. Explore the PFM price chart live with daily changes.

What are Invesco Dividend Achievers ETF stock highest prices?

The highest price of Invesco Dividend Achievers ETF in the past year was 51.06. Within 40.01 - 51.06, the stock fluctuated notably, and comparing with 50.94 helps spot resistance levels. Track Invesco Dividend Achievers ETF performance using the live chart.

What are Invesco Dividend Achievers ETF stock lowest prices?

The lowest price of Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) over the year was 40.01. Comparing it with the current 51.21 and 40.01 - 51.06 shows potential long-term entry points. Watch PFM moves on the chart live for more details.

When did PFM stock split?

Invesco Dividend Achievers ETF has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 50.94, and 11.42% after corporate actions.

일일 변동 비율
51.18 51.21
년간 변동
40.01 51.21
이전 종가
50.94
시가
51.18
Bid
51.21
Ask
51.51
저가
51.18
고가
51.21
볼륨
3
일일 변동
0.53%
월 변동
1.35%
6개월 변동
13.60%
년간 변동율
11.42%
03 10월, 금요일
10:05
USD
윌리엄스 FOMC 위원 연설
활동
예측값
훑어보기
12:30
USD
실업률
활동
예측값
4.2%
훑어보기
4.3%
12:30
USD
비농장 급여
활동
예측값
84 K
훑어보기
22 K
12:30
USD
참여율
활동
예측값
62.2%
훑어보기
62.3%
12:30
USD
평균 시간당 수익 m/m
활동
예측값
0.4%
훑어보기
0.3%
12:30
USD
평균 시간당 수익 y/y
활동
예측값
3.9%
훑어보기
3.7%
12:30
USD
개인 비농업 급여
활동
예측값
98 K
훑어보기
38 K
12:30
USD
U6 실업률
활동
예측값
7.8%
훑어보기
8.1%
13:45
USD
S&P 글로벌 서비스 PMI
활동
54.2
예측값
56.4
훑어보기
54.5
13:45
USD
S&P 글로벌 합성물 PMI
활동
53.6
예측값
55.0
훑어보기
55.4
14:00
USD
ISM 비제조 PMI
활동
예측값
훑어보기
14:00
USD
ISM 비제조업 고용
활동
예측값
훑어보기
14:00
USD
ISM 비제조업 지급가격
활동
예측값
훑어보기
17:00
USD
베이커 휴즈 US Oil Rig Count
활동
예측값
훑어보기
424
17:00
USD
베이커 휴즈 미국 총 리그 수
활동
예측값
훑어보기
549
17:40
USD
Fed 제퍼슨 연설
활동
예측값
훑어보기
19:30
USD
CFTC 골드 비상업 순포지션
활동
예측값
훑어보기
266.7 K
19:30
USD
CFTC 원유 비상업 순포지션
활동
예측값
훑어보기
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&P 500 비상업 순포지션
활동
예측값
훑어보기
-172.5 K
19:30
USD
CFTC 나스닥 100 비상업 순포지션
활동
예측값
훑어보기
23.4 K