PFM: Invesco Dividend Achievers ETF

51.21 USD 0.27 (0.53%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PFM ha avuto una variazione del 0.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 51.18 e ad un massimo di 51.21.

Segui le dinamiche di Invesco Dividend Achievers ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni PFM oggi?

Oggi le azioni Invesco Dividend Achievers ETF sono prezzate a 51.21. Viene scambiato all'interno di 51.18 - 51.21, la chiusura di ieri è stata 50.94 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PFM mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Invesco Dividend Achievers ETF pagano dividendi?

Invesco Dividend Achievers ETF è attualmente valutato a 51.21. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.42% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PFM.

Come acquistare azioni PFM?

Puoi acquistare azioni Invesco Dividend Achievers ETF al prezzo attuale di 51.21. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 51.21 o 51.51, mentre 3 e 0.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PFM sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni PFM?

Investire in Invesco Dividend Achievers ETF implica considerare l'intervallo annuale 40.01 - 51.06 e il prezzo attuale 51.21. Molti confrontano 1.35% e 13.60% prima di effettuare ordini su 51.21 o 51.51. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PFM con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco Dividend Achievers ETF?

Il prezzo massimo di Invesco Dividend Achievers ETF nell'ultimo anno è stato 51.06. All'interno di 40.01 - 51.06, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 50.94 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco Dividend Achievers ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco Dividend Achievers ETF?

Il prezzo più basso di Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) nel corso dell'anno è stato 40.01. Confrontandolo con gli attuali 51.21 e 40.01 - 51.06 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PFM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PFM?

Invesco Dividend Achievers ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 50.94 e 11.42%.

Intervallo Giornaliero
51.18 51.21
Intervallo Annuale
40.01 51.21
Chiusura Precedente
50.94
Apertura
51.18
Bid
51.21
Ask
51.51
Minimo
51.18
Massimo
51.21
Volume
3
Variazione giornaliera
0.53%
Variazione Mensile
1.35%
Variazione Semestrale
13.60%
Variazione Annuale
11.42%
