PFM: Invesco Dividend Achievers ETF

51.23 USD 0.29 (0.57%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PFM fiyatı bugün 0.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 51.01 ve Yüksek fiyatı olarak 51.40 aralığında işlem gördü.

Invesco Dividend Achievers ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

What is PFM stock price today?

Invesco Dividend Achievers ETF stock is priced at 51.23 today. It trades within 51.01 - 51.40, yesterday's close was 50.94, and trading volume reached 39. The live price chart of PFM shows these updates.

Does Invesco Dividend Achievers ETF stock pay dividends?

Invesco Dividend Achievers ETF is currently valued at 51.23. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 11.47% and USD. View the chart live to track PFM movements.

How to buy PFM stock?

You can buy Invesco Dividend Achievers ETF shares at the current price of 51.23. Orders are usually placed near 51.23 or 51.53, while 39 and 0.43% show market activity. Follow PFM updates on the live chart today.

How to invest into PFM stock?

Investing in Invesco Dividend Achievers ETF involves considering the yearly range 40.01 - 51.40 and current price 51.23. Many compare 1.39% and 13.64% before placing orders at 51.23 or 51.53. Explore the PFM price chart live with daily changes.

What are Invesco Dividend Achievers ETF stock highest prices?

The highest price of Invesco Dividend Achievers ETF in the past year was 51.40. Within 40.01 - 51.40, the stock fluctuated notably, and comparing with 50.94 helps spot resistance levels. Track Invesco Dividend Achievers ETF performance using the live chart.

What are Invesco Dividend Achievers ETF stock lowest prices?

The lowest price of Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) over the year was 40.01. Comparing it with the current 51.23 and 40.01 - 51.40 shows potential long-term entry points. Watch PFM moves on the chart live for more details.

When did PFM stock split?

Invesco Dividend Achievers ETF has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 50.94, and 11.47% after corporate actions.

Günlük aralık
51.01 51.40
Yıllık aralık
40.01 51.40
Önceki kapanış
50.94
Açılış
51.01
Satış
51.23
Alış
51.53
Düşük
51.01
Yüksek
51.40
Hacim
39
Günlük değişim
0.57%
Aylık değişim
1.39%
6 aylık değişim
13.64%
Yıllık değişim
11.47%
03 Ekim, Cuma
10:05
USD
FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
İşsizlik Oranı
Açıklanan
Beklenti
4.2%
Önceki
4.3%
12:30
USD
Tarım Dışı İstihdam
Açıklanan
Beklenti
84 K
Önceki
22 K
12:30
USD
Katılım Oranı
Açıklanan
Beklenti
62.2%
Önceki
62.3%
12:30
USD
Ortalama Saatlik Kazanç (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
0.4%
Önceki
0.3%
12:30
USD
Ortalama Saatlik Kazanç (Yıllık)
Açıklanan
Beklenti
3.9%
Önceki
3.7%
12:30
USD
Özel Tarım Dışı Bordrolar
Açıklanan
Beklenti
98 K
Önceki
38 K
12:30
USD
U6 İşsizlik Oranı
Açıklanan
Beklenti
7.8%
Önceki
8.1%
13:45
USD
S&P Global Hizmet PMI
Açıklanan
54.2
Beklenti
56.4
Önceki
54.5
13:45
USD
S&P Global Bileşik PMI
Açıklanan
53.6
Beklenti
55.0
Önceki
55.4
14:00
USD
ISM İmalat Dışı PMI
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
ISM İmalat Dışı İstihdam
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
ISM Üretim Dışı Ödenen Fiyatlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
Baker Hughes ABD Petrol Rig Sayısı
Açıklanan
422
Beklenti
Önceki
424
17:00
USD
Baker Hughes ABD Sondaj Kuyusu Sayısı
Açıklanan
549
Beklenti
Önceki
549
17:40
USD
Fed Başkanı Jefferson'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
266.7 K
19:30
USD
CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&P 500 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
-172.5 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
23.4 K