PFM: Invesco Dividend Achievers ETF
今日PFM汇率已更改0.57%。当日，交易品种以低点51.01和高点51.40进行交易。
关注Invesco Dividend Achievers ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PFM新闻
常见问题解答
PFM股票今天的价格是多少？
Invesco Dividend Achievers ETF股票今天的定价为51.23。它在51.01 - 51.40范围内交易，昨天的收盘价为50.94，交易量达到39。PFM的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco Dividend Achievers ETF股票是否支付股息？
Invesco Dividend Achievers ETF目前的价值为51.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.47%和USD。实时查看图表以跟踪PFM走势。
如何购买PFM股票？
您可以以51.23的当前价格购买Invesco Dividend Achievers ETF股票。订单通常设置在51.23或51.53附近，而39和0.43%显示市场活动。立即关注PFM的实时图表更新。
如何投资PFM股票？
投资Invesco Dividend Achievers ETF需要考虑年度范围40.01 - 51.40和当前价格51.23。许多人在以51.23或51.53下订单之前，会比较1.39%和。实时查看PFM价格图表，了解每日变化。
Invesco Dividend Achievers ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco Dividend Achievers ETF的最高价格是51.40。在40.01 - 51.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Dividend Achievers ETF的绩效。
Invesco Dividend Achievers ETF股票的最低价格是多少？
Invesco Dividend Achievers ETF（PFM）的最低价格为40.01。将其与当前的51.23和40.01 - 51.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PFM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PFM股票是什么时候拆分的？
Invesco Dividend Achievers ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.94和11.47%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.94
- 开盘价
- 51.01
- 卖价
- 51.23
- 买价
- 51.53
- 最低价
- 51.01
- 最高价
- 51.40
- 交易量
- 39
- 日变化
- 0.57%
- 月变化
- 1.39%
- 6个月变化
- 13.64%
- 年变化
- 11.47%