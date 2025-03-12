- Visão do mercado
PFM: Invesco Dividend Achievers ETF
A taxa do PFM para hoje mudou para 0.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 51.01 e o mais alto foi 51.40.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco Dividend Achievers ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PFM hoje?
Hoje Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) está avaliado em 51.23. O instrumento é negociado dentro de 51.01 - 51.40, o fechamento de ontem foi 50.94, e o volume de negociação atingiu 39. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PFM em tempo real.
As ações de Invesco Dividend Achievers ETF pagam dividendos?
Atualmente Invesco Dividend Achievers ETF está avaliado em 51.23. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.47% e USD. Monitore os movimentos de PFM no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PFM?
Você pode comprar ações de Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) pelo preço atual 51.23. Ordens geralmente são executadas perto de 51.23 ou 51.53, enquanto 39 e 0.43% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PFM no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PFM?
Investir em Invesco Dividend Achievers ETF envolve considerar a faixa anual 40.01 - 51.40 e o preço atual 51.23. Muitos comparam 1.39% e 13.64% antes de enviar ordens em 51.23 ou 51.53. Estude as mudanças diárias de preço de PFM no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Invesco Dividend Achievers ETF?
O maior preço de Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) no último ano foi 51.40. As ações oscilaram bastante dentro de 40.01 - 51.40, e a comparação com 50.94 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco Dividend Achievers ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Invesco Dividend Achievers ETF?
O menor preço de Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) no ano foi 40.01. A comparação com o preço atual 51.23 e 40.01 - 51.40 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PFM em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PFM?
No passado Invesco Dividend Achievers ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 50.94 e 11.47% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 50.94
- Open
- 51.01
- Bid
- 51.23
- Ask
- 51.53
- Low
- 51.01
- High
- 51.40
- Volume
- 39
- Mudança diária
- 0.57%
- Mudança mensal
- 1.39%
- Mudança de 6 meses
- 13.64%
- Mudança anual
- 11.47%