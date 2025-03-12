- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PFM: Invesco Dividend Achievers ETF
Le taux de change de PFM a changé de 0.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 51.18 et à un maximum de 51.21.
Suivez la dynamique Invesco Dividend Achievers ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PFM Nouvelles
- Should Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) Be on Your Investing Radar?
- PFM: The Evolution Of Invesco's U.S. Dividend Achievers ETF (NASDAQ:PFM)
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Should Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) Be on Your Investing Radar?
- VTV: Is Vanguard's $200B Value ETF Right For You? (NYSEARCA:VTV)
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Westlake Corporation: The Investment Case Is Still Far From Resilient (NYSE:WLK)
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- PFM: A Defensive Dividend ETF, Growth Subdued (NASDAQ:PFM)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- PFM: Dividend Growth ETF With High Fees And Average Result (NASDAQ:PFM)
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
- Rebalancing Act: Rethinking Growth Vs. Value
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action PFM aujourd'hui ?
L'action Invesco Dividend Achievers ETF est cotée à 51.21 aujourd'hui. Elle se négocie dans 51.18 - 51.21, a clôturé hier à 50.94 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de PFM présente ces mises à jour.
L'action Invesco Dividend Achievers ETF verse-t-elle des dividendes ?
Invesco Dividend Achievers ETF est actuellement valorisé à 51.21. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.42% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PFM.
Comment acheter des actions PFM ?
Vous pouvez acheter des actions Invesco Dividend Achievers ETF au cours actuel de 51.21. Les ordres sont généralement placés à proximité de 51.21 ou de 51.51, le 3 et le 0.06% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PFM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action PFM ?
Investir dans Invesco Dividend Achievers ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 40.01 - 51.06 et le prix actuel 51.21. Beaucoup comparent 1.35% et 13.60% avant de passer des ordres à 51.21 ou 51.51. Consultez le graphique du cours de PFM en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco Dividend Achievers ETF ?
Le cours le plus élevé de Invesco Dividend Achievers ETF l'année dernière était 51.06. Au cours de 40.01 - 51.06, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 50.94 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco Dividend Achievers ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco Dividend Achievers ETF ?
Le cours le plus bas de Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) sur l'année a été 40.01. Sa comparaison avec 51.21 et 40.01 - 51.06 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PFM sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action PFM a-t-elle été divisée ?
Invesco Dividend Achievers ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 50.94 et 11.42% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 50.94
- Ouverture
- 51.18
- Bid
- 51.21
- Ask
- 51.51
- Plus Bas
- 51.18
- Plus Haut
- 51.21
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- 0.53%
- Changement Mensuel
- 1.35%
- Changement à 6 Mois
- 13.60%
- Changement Annuel
- 11.42%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 4.2%
- Prev
- 4.3%
- Act
-
- Fcst
- 84 K
- Prev
- 22 K
- Act
-
- Fcst
- 62.2%
- Prev
- 62.3%
- Act
-
- Fcst
- 0.4%
- Prev
- 0.3%
- Act
-
- Fcst
- 3.9%
- Prev
- 3.7%
- Act
-
- Fcst
- 98 K
- Prev
- 38 K
- Act
-
- Fcst
- 7.8%
- Prev
- 8.1%
- Act
- 54.2
- Fcst
- 56.4
- Prev
- 54.5
- Act
- 53.6
- Fcst
- 55.0
- Prev
- 55.4
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 424
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 266.7 K
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 103.0 K
- Act
-
- Fcst
- Prev
- -172.5 K
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 23.4 K