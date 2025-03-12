CotationsSections
PFM: Invesco Dividend Achievers ETF

51.21 USD 0.27 (0.53%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PFM a changé de 0.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 51.18 et à un maximum de 51.21.

Suivez la dynamique Invesco Dividend Achievers ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action PFM aujourd'hui ?

L'action Invesco Dividend Achievers ETF est cotée à 51.21 aujourd'hui. Elle se négocie dans 51.18 - 51.21, a clôturé hier à 50.94 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de PFM présente ces mises à jour.

L'action Invesco Dividend Achievers ETF verse-t-elle des dividendes ?

Invesco Dividend Achievers ETF est actuellement valorisé à 51.21. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.42% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PFM.

Comment acheter des actions PFM ?

Vous pouvez acheter des actions Invesco Dividend Achievers ETF au cours actuel de 51.21. Les ordres sont généralement placés à proximité de 51.21 ou de 51.51, le 3 et le 0.06% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PFM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action PFM ?

Investir dans Invesco Dividend Achievers ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 40.01 - 51.06 et le prix actuel 51.21. Beaucoup comparent 1.35% et 13.60% avant de passer des ordres à 51.21 ou 51.51. Consultez le graphique du cours de PFM en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco Dividend Achievers ETF ?

Le cours le plus élevé de Invesco Dividend Achievers ETF l'année dernière était 51.06. Au cours de 40.01 - 51.06, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 50.94 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco Dividend Achievers ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco Dividend Achievers ETF ?

Le cours le plus bas de Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) sur l'année a été 40.01. Sa comparaison avec 51.21 et 40.01 - 51.06 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PFM sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action PFM a-t-elle été divisée ?

Invesco Dividend Achievers ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 50.94 et 11.42% après les opérations sur titres.

Range quotidien
51.18 51.21
Range Annuel
40.01 51.21
Clôture Précédente
50.94
Ouverture
51.18
Bid
51.21
Ask
51.51
Plus Bas
51.18
Plus Haut
51.21
Volume
3
Changement quotidien
0.53%
Changement Mensuel
1.35%
Changement à 6 Mois
13.60%
Changement Annuel
11.42%
03 octobre, vendredi
10:05
USD
Discours de Williams, Membre du FOMC
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Taux de Chômage
Act
Fcst
4.2%
Prev
4.3%
12:30
USD
Salaires non-agricoles
Act
Fcst
84 K
Prev
22 K
12:30
USD
Taux de Participation
Act
Fcst
62.2%
Prev
62.3%
12:30
USD
Rémunération Horaire Moyenne m/m
Act
Fcst
0.4%
Prev
0.3%
12:30
USD
Rémunération Horaire Moyenne a/a
Act
Fcst
3.9%
Prev
3.7%
12:30
USD
Masses Salariales Privées Non-Agricoles
Act
Fcst
98 K
Prev
38 K
12:30
USD
Taux de Chômage U6
Act
Fcst
7.8%
Prev
8.1%
13:45
USD
Services PMI de Markit
Act
54.2
Fcst
56.4
Prev
54.5
13:45
USD
Composite PMI de Markit
Act
53.6
Fcst
55.0
Prev
55.4
14:00
USD
PMI non manufacturier de l’ISM
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Emploi non manufacturier
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Prix non manufacturiers payés par l’ISM
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
Fcst
Prev
424
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
Fcst
Prev
549
17:40
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
266.7 K
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
-172.5 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
23.4 K