PFM: Invesco Dividend Achievers ETF
Der Wechselkurs von PFM hat sich für heute um 0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.01 bis zu einem Hoch von 51.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco Dividend Achievers ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PFM heute?
Die Aktie von Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) notiert heute bei 51.23. Sie wird innerhalb einer Spanne von 51.01 - 51.40 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 50.94 und das Handelsvolumen erreichte 39. Das Live-Chart von PFM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PFM Dividenden?
Invesco Dividend Achievers ETF wird derzeit mit 51.23 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.47% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PFM zu verfolgen.
Wie kaufe ich PFM-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) zum aktuellen Kurs von 51.23 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 51.23 oder 51.53 platziert, während 39 und 0.43% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PFM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PFM-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco Dividend Achievers ETF müssen die jährliche Spanne 40.01 - 51.40 und der aktuelle Kurs 51.23 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.39% und 13.64%, bevor sie Orders zu 51.23 oder 51.53 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PFM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco Dividend Achievers ETF?
Der höchste Kurs von Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) im vergangenen Jahr lag bei 51.40. Innerhalb von 40.01 - 51.40 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 50.94 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco Dividend Achievers ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco Dividend Achievers ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) im Laufe des Jahres betrug 40.01. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 51.23 und der Spanne 40.01 - 51.40 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PFM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PFM statt?
Invesco Dividend Achievers ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 50.94 und 11.47% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 50.94
- Eröffnung
- 51.01
- Bid
- 51.23
- Ask
- 51.53
- Tief
- 51.01
- Hoch
- 51.40
- Volumen
- 39
- Tagesänderung
- 0.57%
- Monatsänderung
- 1.39%
- 6-Monatsänderung
- 13.64%
- Jahresänderung
- 11.47%