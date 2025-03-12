- 概要
PFM: Invesco Dividend Achievers ETF
PFMの今日の為替レートは、0.57%変化しました。日中、通貨は1あたり51.01の安値と51.40の高値で取引されました。
Invesco Dividend Achievers ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
PFM株の現在の価格は？
Invesco Dividend Achievers ETFの株価は本日51.23です。51.01 - 51.40内で取引され、前日の終値は50.94、取引量は39に達しました。PFMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Invesco Dividend Achievers ETFの株は配当を出しますか？
Invesco Dividend Achievers ETFの現在の価格は51.23です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.47%やUSDにも注目します。PFMの動きはライブチャートで確認できます。
PFM株を買う方法は？
Invesco Dividend Achievers ETFの株は現在51.23で購入可能です。注文は通常51.23または51.53付近で行われ、39や0.43%が市場の動きを示します。PFMの最新情報はライブチャートで確認できます。
PFM株に投資する方法は？
Invesco Dividend Achievers ETFへの投資では、年間の値幅40.01 - 51.40と現在の51.23を考慮します。注文は多くの場合51.23や51.53で行われる前に、1.39%や13.64%と比較されます。PFMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Invesco Dividend Achievers ETFの株の最高値は？
Invesco Dividend Achievers ETFの過去1年の最高値は51.40でした。40.01 - 51.40内で株価は大きく変動し、50.94と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco Dividend Achievers ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Invesco Dividend Achievers ETFの株の最低値は？
Invesco Dividend Achievers ETF(PFM)の年間最安値は40.01でした。現在の51.23や40.01 - 51.40と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PFMの動きはライブチャートで確認できます。
PFMの株式分割はいつ行われましたか？
Invesco Dividend Achievers ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、50.94、11.47%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 50.94
- 始値
- 51.01
- 買値
- 51.23
- 買値
- 51.53
- 安値
- 51.01
- 高値
- 51.40
- 出来高
- 39
- 1日の変化
- 0.57%
- 1ヶ月の変化
- 1.39%
- 6ヶ月の変化
- 13.64%
- 1年の変化
- 11.47%