クォートセクション
通貨 / PFM
株に戻る

PFM: Invesco Dividend Achievers ETF

51.23 USD 0.29 (0.57%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PFMの今日の為替レートは、0.57%変化しました。日中、通貨は1あたり51.01の安値と51.40の高値で取引されました。

Invesco Dividend Achievers ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PFM News

よくあるご質問

PFM株の現在の価格は？

Invesco Dividend Achievers ETFの株価は本日51.23です。51.01 - 51.40内で取引され、前日の終値は50.94、取引量は39に達しました。PFMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Invesco Dividend Achievers ETFの株は配当を出しますか？

Invesco Dividend Achievers ETFの現在の価格は51.23です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.47%やUSDにも注目します。PFMの動きはライブチャートで確認できます。

PFM株を買う方法は？

Invesco Dividend Achievers ETFの株は現在51.23で購入可能です。注文は通常51.23または51.53付近で行われ、39や0.43%が市場の動きを示します。PFMの最新情報はライブチャートで確認できます。

PFM株に投資する方法は？

Invesco Dividend Achievers ETFへの投資では、年間の値幅40.01 - 51.40と現在の51.23を考慮します。注文は多くの場合51.23や51.53で行われる前に、1.39%や13.64%と比較されます。PFMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Invesco Dividend Achievers ETFの株の最高値は？

Invesco Dividend Achievers ETFの過去1年の最高値は51.40でした。40.01 - 51.40内で株価は大きく変動し、50.94と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco Dividend Achievers ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Invesco Dividend Achievers ETFの株の最低値は？

Invesco Dividend Achievers ETF(PFM)の年間最安値は40.01でした。現在の51.23や40.01 - 51.40と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PFMの動きはライブチャートで確認できます。

PFMの株式分割はいつ行われましたか？

Invesco Dividend Achievers ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、50.94、11.47%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
51.01 51.40
1年のレンジ
40.01 51.40
以前の終値
50.94
始値
51.01
買値
51.23
買値
51.53
安値
51.01
高値
51.40
出来高
39
1日の変化
0.57%
1ヶ月の変化
1.39%
6ヶ月の変化
13.64%
1年の変化
11.47%
04 10月, 土曜日