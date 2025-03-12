- Panorámica
PFM: Invesco Dividend Achievers ETF
El tipo de cambio de PFM de hoy ha cambiado un 0.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 51.01, mientras que el máximo ha alcanzado 51.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco Dividend Achievers ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de PFM hoy?
Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) se evalúa hoy en 51.23. El instrumento se negocia dentro de 51.01 - 51.40; el cierre de ayer ha sido 50.94 y el volumen comercial ha alcanzado 39. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PFM en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Invesco Dividend Achievers ETF?
Invesco Dividend Achievers ETF se evalúa actualmente en 51.23. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 11.47% y USD. Monitoree los movimientos de PFM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de PFM?
Puede comprar acciones de Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) al precio actual de 51.23. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 51.23 o 51.53, mientras que 39 y 0.43% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PFM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de PFM?
Invertir en Invesco Dividend Achievers ETF implica tener en cuenta el rango anual 40.01 - 51.40 y el precio actual 51.23. Muchos comparan 1.39% y 13.64% antes de colocar órdenes en 51.23 o 51.53. Estudie los cambios diarios de precios de PFM en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Invesco Dividend Achievers ETF?
El precio más alto de Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) en el último año ha sido 51.40. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 40.01 - 51.40, una comparación con 50.94 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Invesco Dividend Achievers ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Invesco Dividend Achievers ETF?
El precio más bajo de Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) para el año ha sido 40.01. La comparación con los actuales 51.23 y 40.01 - 51.40 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PFM en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PFM?
En el pasado, Invesco Dividend Achievers ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 50.94 y 11.47% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 50.94
- Open
- 51.01
- Bid
- 51.23
- Ask
- 51.53
- Low
- 51.01
- High
- 51.40
- Volumen
- 39
- Cambio diario
- 0.57%
- Cambio mensual
- 1.39%
- Cambio a 6 meses
- 13.64%
- Cambio anual
- 11.47%