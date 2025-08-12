Валюты / PD
PD: PagerDuty Inc
15.94 USD 0.03 (0.19%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PD за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.74, а максимальная — 16.15.
Следите за динамикой PagerDuty Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PD
Дневной диапазон
15.74 16.15
Годовой диапазон
13.70 21.98
- Предыдущее закрытие
- 15.97
- Open
- 16.07
- Bid
- 15.94
- Ask
- 16.24
- Low
- 15.74
- High
- 16.15
- Объем
- 2.985 K
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- -2.86%
- 6-месячное изменение
- -12.99%
- Годовое изменение
- -13.37%
