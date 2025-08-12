КотировкиРазделы
Валюты / PD
PD: PagerDuty Inc

15.94 USD 0.03 (0.19%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PD за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.74, а максимальная — 16.15.

Следите за динамикой PagerDuty Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
15.74 16.15
Годовой диапазон
13.70 21.98
Предыдущее закрытие
15.97
Open
16.07
Bid
15.94
Ask
16.24
Low
15.74
High
16.15
Объем
2.985 K
Дневное изменение
-0.19%
Месячное изменение
-2.86%
6-месячное изменение
-12.99%
Годовое изменение
-13.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.