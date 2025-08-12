Währungen / PD
PD: PagerDuty Inc
16.41 USD 0.45 (2.82%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PD hat sich für heute um 2.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.11 bis zu einem Hoch von 16.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die PagerDuty Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
16.11 16.45
Jahresspanne
13.70 21.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.96
- Eröffnung
- 16.16
- Bid
- 16.41
- Ask
- 16.71
- Tief
- 16.11
- Hoch
- 16.45
- Volumen
- 2.106 K
- Tagesänderung
- 2.82%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- -10.43%
- Jahresänderung
- -10.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K