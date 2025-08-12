KurseKategorien
Währungen / PD
Zurück zum Aktien

PD: PagerDuty Inc

16.41 USD 0.45 (2.82%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PD hat sich für heute um 2.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.11 bis zu einem Hoch von 16.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die PagerDuty Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PD News

Tagesspanne
16.11 16.45
Jahresspanne
13.70 21.98
Vorheriger Schlusskurs
15.96
Eröffnung
16.16
Bid
16.41
Ask
16.71
Tief
16.11
Hoch
16.45
Volumen
2.106 K
Tagesänderung
2.82%
Monatsänderung
0.00%
6-Monatsänderung
-10.43%
Jahresänderung
-10.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K