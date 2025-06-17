Валюты / NGG
NGG: National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Dep
70.89 USD 0.71 (0.99%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NGG за сегодня изменился на -0.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 70.85, а максимальная — 71.57.
Следите за динамикой National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Dep. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NGG
Дневной диапазон
70.85 71.57
Годовой диапазон
55.82 74.81
- Предыдущее закрытие
- 71.60
- Open
- 71.57
- Bid
- 70.89
- Ask
- 71.19
- Low
- 70.85
- High
- 71.57
- Объем
- 990
- Дневное изменение
- -0.99%
- Месячное изменение
- 4.82%
- 6-месячное изменение
- 8.44%
- Годовое изменение
- 1.34%
