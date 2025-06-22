Währungen / NGG
NGG: National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Dep
70.01 USD 1.17 (1.64%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NGG hat sich für heute um -1.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 70.01 bis zu einem Hoch von 70.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Dep-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
70.01 70.57
Jahresspanne
55.82 74.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 71.18
- Eröffnung
- 70.30
- Bid
- 70.01
- Ask
- 70.31
- Tief
- 70.01
- Hoch
- 70.57
- Volumen
- 1.013 K
- Tagesänderung
- -1.64%
- Monatsänderung
- 3.52%
- 6-Monatsänderung
- 7.10%
- Jahresänderung
- 0.09%
