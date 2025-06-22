Dövizler / NGG
NGG: National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Dep
70.11 USD 0.10 (0.14%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NGG fiyatı bugün 0.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 70.03 ve Yüksek fiyatı olarak 70.48 aralığında işlem gördü.
National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Dep hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
70.03 70.48
Yıllık aralık
55.82 74.81
- Önceki kapanış
- 70.01
- Açılış
- 70.45
- Satış
- 70.11
- Alış
- 70.41
- Düşük
- 70.03
- Yüksek
- 70.48
- Hacim
- 947
- Günlük değişim
- 0.14%
- Aylık değişim
- 3.67%
- 6 aylık değişim
- 7.25%
- Yıllık değişim
- 0.23%
21 Eylül, Pazar