Валюты / MBINM
MBINM: Merchants Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1/40
24.88 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MBINM за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.87, а максимальная — 24.94.
Следите за динамикой Merchants Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1/40. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
24.87 24.94
Годовой диапазон
24.62 26.92
- Предыдущее закрытие
- 24.87
- Open
- 24.87
- Bid
- 24.88
- Ask
- 25.18
- Low
- 24.87
- High
- 24.94
- Объем
- 55
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- -1.54%
- 6-месячное изменение
- -3.08%
- Годовое изменение
- -3.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.