MBINM: Merchants Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1/40
24.90 USD 0.02 (0.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MBINM hat sich für heute um -0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.79 bis zu einem Hoch von 24.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die Merchants Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1/40-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
24.79 24.93
Jahresspanne
24.62 26.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.92
- Eröffnung
- 24.92
- Bid
- 24.90
- Ask
- 25.20
- Tief
- 24.79
- Hoch
- 24.93
- Volumen
- 98
- Tagesänderung
- -0.08%
- Monatsänderung
- -1.46%
- 6-Monatsänderung
- -3.00%
- Jahresänderung
- -3.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K