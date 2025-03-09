KurseKategorien
Währungen / MBINM
Zurück zum Aktien

MBINM: Merchants Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1/40

24.90 USD 0.02 (0.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MBINM hat sich für heute um -0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.79 bis zu einem Hoch von 24.93 gehandelt.

Verfolgen Sie die Merchants Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1/40-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MBINM News

Tagesspanne
24.79 24.93
Jahresspanne
24.62 26.92
Vorheriger Schlusskurs
24.92
Eröffnung
24.92
Bid
24.90
Ask
25.20
Tief
24.79
Hoch
24.93
Volumen
98
Tagesänderung
-0.08%
Monatsänderung
-1.46%
6-Monatsänderung
-3.00%
Jahresänderung
-3.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K