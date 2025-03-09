クォートセクション
通貨 / MBINM
株に戻る

MBINM: Merchants Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1/40

24.90 USD 0.02 (0.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MBINMの今日の為替レートは、-0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり24.79の安値と24.93の高値で取引されました。

Merchants Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1/40ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MBINM News

1日のレンジ
24.79 24.93
1年のレンジ
24.62 26.92
以前の終値
24.92
始値
24.92
買値
24.90
買値
25.20
安値
24.79
高値
24.93
出来高
98
1日の変化
-0.08%
1ヶ月の変化
-1.46%
6ヶ月の変化
-3.00%
1年の変化
-3.86%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K