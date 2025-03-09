QuotazioniSezioni
Valute / MBINM
MBINM: Merchants Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1/40

24.90 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MBINM ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.88 e ad un massimo di 24.91.

Segui le dinamiche di Merchants Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1/40. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
24.88 24.91
Intervallo Annuale
24.62 26.92
Chiusura Precedente
24.90
Apertura
24.90
Bid
24.90
Ask
25.20
Minimo
24.88
Massimo
24.91
Volume
34
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
-1.46%
Variazione Semestrale
-3.00%
Variazione Annuale
-3.86%
20 settembre, sabato