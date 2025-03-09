Valute / MBINM
MBINM: Merchants Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1/40
24.90 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MBINM ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.88 e ad un massimo di 24.91.
Segui le dinamiche di Merchants Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1/40. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
24.88 24.91
Intervallo Annuale
24.62 26.92
- Chiusura Precedente
- 24.90
- Apertura
- 24.90
- Bid
- 24.90
- Ask
- 25.20
- Minimo
- 24.88
- Massimo
- 24.91
- Volume
- 34
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -1.46%
- Variazione Semestrale
- -3.00%
- Variazione Annuale
- -3.86%
20 settembre, sabato