MBINM: Merchants Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1/40

24.90 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MBINM fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.88 ve Yüksek fiyatı olarak 24.91 aralığında işlem gördü.

Merchants Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1/40 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
24.88 24.91
Yıllık aralık
24.62 26.92
Önceki kapanış
24.90
Açılış
24.90
Satış
24.90
Alış
25.20
Düşük
24.88
Yüksek
24.91
Hacim
34
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
-1.46%
6 aylık değişim
-3.00%
Yıllık değişim
-3.86%
21 Eylül, Pazar