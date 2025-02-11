Валюты / LIPO
LIPO: Lipella Pharmaceuticals Inc
2.36 USD 0.35 (12.92%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LIPO за сегодня изменился на -12.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.25, а максимальная — 2.91.
Следите за динамикой Lipella Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LIPO
- Crude Oil Falls 1%; US Services PMI Declines In June - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Cidara Therapeutics (NASDAQ:CDTX)
- Dow Jumps Over 200 Points; FactSet Research Shares Gain After Q3 Results - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Cidara Therapeutics (NASDAQ:CDTX)
- Lipella stock tumbles after Nasdaq delisting over rule violations
- Nasdaq delists Lipella Pharmaceuticals over rule violations
- Lipella Pharmaceuticals extends manufacturing pact with Cook MyoSite
- Lipella Pharmaceuticals to Present Phase 2a Data for LP-310 in Oral Lichen Planus at 2025 AAOM/EAOM International Meeting
- Nano Cap Lipella Pharmaceuticals Stock Jumps On Positive Trial Data In Patients With Sore Mouth Membranes - Lipella Pharmaceuticals (NASDAQ:LIPO)
Дневной диапазон
2.25 2.91
Годовой диапазон
0.28 7.31
- Предыдущее закрытие
- 2.71
- Open
- 2.71
- Bid
- 2.36
- Ask
- 2.66
- Low
- 2.25
- High
- 2.91
- Объем
- 196
- Дневное изменение
- -12.92%
- Месячное изменение
- -18.06%
- 6-месячное изменение
- -24.36%
- Годовое изменение
- 424.44%
