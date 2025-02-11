QuotazioniSezioni
Valute / LIPO
Tornare a Azioni

LIPO: Lipella Pharmaceuticals Inc

2.36 USD 0.35 (12.92%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LIPO ha avuto una variazione del -12.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.25 e ad un massimo di 2.91.

Segui le dinamiche di Lipella Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • D1
  • W1
  • MN

LIPO News

Intervallo Giornaliero
2.25 2.91
Intervallo Annuale
0.28 7.31
Chiusura Precedente
2.71
Apertura
2.71
Bid
2.36
Ask
2.66
Minimo
2.25
Massimo
2.91
Volume
196
Variazione giornaliera
-12.92%
Variazione Mensile
-18.06%
Variazione Semestrale
-24.36%
Variazione Annuale
424.44%
21 settembre, domenica