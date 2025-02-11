Valute / LIPO
LIPO: Lipella Pharmaceuticals Inc
2.36 USD 0.35 (12.92%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LIPO ha avuto una variazione del -12.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.25 e ad un massimo di 2.91.
Segui le dinamiche di Lipella Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- D1
- W1
- MN
LIPO News
- Lipella reports positive Phase 2a results for oral lichen planus therapy
- Crude Oil Falls 1%; US Services PMI Declines In June - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Cidara Therapeutics (NASDAQ:CDTX)
- Dow Jumps Over 200 Points; FactSet Research Shares Gain After Q3 Results - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Cidara Therapeutics (NASDAQ:CDTX)
- Lipella stock tumbles after Nasdaq delisting over rule violations
- Nasdaq delists Lipella Pharmaceuticals over rule violations
- Lipella Pharmaceuticals extends manufacturing pact with Cook MyoSite
- Lipella Pharmaceuticals to Present Phase 2a Data for LP-310 in Oral Lichen Planus at 2025 AAOM/EAOM International Meeting
- Nano Cap Lipella Pharmaceuticals Stock Jumps On Positive Trial Data In Patients With Sore Mouth Membranes - Lipella Pharmaceuticals (NASDAQ:LIPO)
Intervallo Giornaliero
2.25 2.91
Intervallo Annuale
0.28 7.31
- Chiusura Precedente
- 2.71
- Apertura
- 2.71
- Bid
- 2.36
- Ask
- 2.66
- Minimo
- 2.25
- Massimo
- 2.91
- Volume
- 196
- Variazione giornaliera
- -12.92%
- Variazione Mensile
- -18.06%
- Variazione Semestrale
- -24.36%
- Variazione Annuale
- 424.44%
21 settembre, domenica