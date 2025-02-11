Dövizler / LIPO
LIPO: Lipella Pharmaceuticals Inc
2.36 USD 0.35 (12.92%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LIPO fiyatı bugün -12.92% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.25 ve Yüksek fiyatı olarak 2.91 aralığında işlem gördü.
Lipella Pharmaceuticals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
LIPO haberleri
- Lipella reports positive Phase 2a results for oral lichen planus therapy
- Crude Oil Falls 1%; US Services PMI Declines In June - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Cidara Therapeutics (NASDAQ:CDTX)
- Dow Jumps Over 200 Points; FactSet Research Shares Gain After Q3 Results - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Cidara Therapeutics (NASDAQ:CDTX)
- Lipella stock tumbles after Nasdaq delisting over rule violations
- Nasdaq delists Lipella Pharmaceuticals over rule violations
- Lipella Pharmaceuticals extends manufacturing pact with Cook MyoSite
- Lipella Pharmaceuticals to Present Phase 2a Data for LP-310 in Oral Lichen Planus at 2025 AAOM/EAOM International Meeting
- Nano Cap Lipella Pharmaceuticals Stock Jumps On Positive Trial Data In Patients With Sore Mouth Membranes - Lipella Pharmaceuticals (NASDAQ:LIPO)
Günlük aralık
2.25 2.91
Yıllık aralık
0.28 7.31
- Önceki kapanış
- 2.71
- Açılış
- 2.71
- Satış
- 2.36
- Alış
- 2.66
- Düşük
- 2.25
- Yüksek
- 2.91
- Hacim
- 196
- Günlük değişim
- -12.92%
- Aylık değişim
- -18.06%
- 6 aylık değişim
- -24.36%
- Yıllık değişim
- 424.44%
21 Eylül, Pazar